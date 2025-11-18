Österreich Österreich AUT
Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina BIH
Heute 20:45 Uhr
  • News
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Emir Karic darf gegen Österreich spielen!

Rund um den Sturm-Verteidiger hatte es zuletzt Diskussionen gegeben. Bosniens Teamchef kritisierte den ÖFB. Nun ist die Freigabe da, Karic darf im Happel-Stadion auflaufen.

Emir Karic darf gegen Österreich spielen! Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1/APA
Kommentare

Emir Karic ist im abschließenden WM-Quali-Spiel zwischen Österreich und Bosnien-Herzegowina spielberechtigt. Das gibt der bosnische Verband am Dienstag vor dem Spiel (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>) bekannt.

Demnach erhielt der Verband spät in der Montagnacht die offizielle Bestätigung, dass Karic für Bosniens Nationalmannschaft auflaufen darf. Die FIFA-Kommission für den Status von Spielern habe dem Antrag auf Verbandswechsel stattgegeben.

Barbarez: "Das ist keine feine Art"

Noch am Montag kritisierte der bosnische Teamchef Sergej Barbarez den ÖFB. Karic hätte bereits gegen Rumänien sein Länderspieldebüt für Bosnien geben sollen. Der ÖFB hätte die notwendigen Dokumente zur Freigabe jedoch nicht rechtzeitig bereitgestellt.

"Eigentlich bin ich sehr sauer über die Situation und das Verhalten des ÖFB. Das ist keine feine Art. Es geht um einen Jungen, der nie A-Nationalspieler war", sagte Barbarez am Montag auf einer Pressekonferenz. Der ÖFB habe klar kommuniziert, dass sie die Dokumente nicht herausgeben wollen. Die FIFA habe schließlich angeordnet, die Papiere noch am Montag abzuschicken.

Bosnien trotz Personalsorgen mit breiter Brust nach Wien >>>

Sturm-Verteidiger Karic hatte für österreichische Jugendnationalteams (U18, U19 und U21) gespielt, ehe er sich für einen Verbandswechsel entschied. Seit dem Vorjahr hat der 28-Jährige auch einen bosnischen Pass.

Für die November-Länderspiele wurde der gebürtige Linzer erstmals in Bosniens A-Nationalteam einberufen.

Verfolge Österreich gegen Bosnien-Herzegowina in der LAOLA1-Watchparty:

Mehr zum Thema

LIVE-Watchparty: Österreich gegen Bosnien

LIVE-Watchparty: Österreich gegen Bosnien

ÖFB-Team
9
WM-Quali: Dieser Sender überträgt Österreich gegen Bosnien

WM-Quali: Dieser Sender überträgt Österreich gegen Bosnien

ÖFB-Team
3
Großer Polit-Trubel bei Österreichs WM-Quali-Finale gegen Bosnien

Großer Polit-Trubel bei Österreichs WM-Quali-Finale gegen Bosnien

ÖFB-Team
45
ÖFB: Nationalstadion in Niederösterreich?

ÖFB: Nationalstadion in Niederösterreich?

ÖFB-Team
98
5 Dinge, die du vor Österreich-Bosnien wissen musst

5 Dinge, die du vor Österreich-Bosnien wissen musst

ÖFB-Team
44
Bosnien trotz Personalsorgen mit breiter Brust nach Wien

Bosnien trotz Personalsorgen mit breiter Brust nach Wien

FIFA WM
104
ÖTV vor Italien-Hit: "Glauben daran, dass wir gewinnen können"

ÖTV vor Italien-Hit: "Glauben daran, dass wir gewinnen können"

Tennis
Kommentare

Kommentare

ÖFB-Team Fußball FIFA WM 2026 Österreich (Team, Fußball) Emir Karic Bosnien-Herzegowina WM-Qualifikation Sergej Barbarez