Emir Karic darf gegen Österreich spielen!

Emir Karic ist im abschließenden WM-Quali-Spiel zwischen Österreich und Bosnien-Herzegowina spielberechtigt. Das gibt der bosnische Verband am Dienstag vor dem Spiel (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>) bekannt.

Demnach erhielt der Verband spät in der Montagnacht die offizielle Bestätigung, dass Karic für Bosniens Nationalmannschaft auflaufen darf. Die FIFA-Kommission für den Status von Spielern habe dem Antrag auf Verbandswechsel stattgegeben.

Barbarez: "Das ist keine feine Art"

Noch am Montag kritisierte der bosnische Teamchef Sergej Barbarez den ÖFB. Karic hätte bereits gegen Rumänien sein Länderspieldebüt für Bosnien geben sollen. Der ÖFB hätte die notwendigen Dokumente zur Freigabe jedoch nicht rechtzeitig bereitgestellt.

"Eigentlich bin ich sehr sauer über die Situation und das Verhalten des ÖFB. Das ist keine feine Art. Es geht um einen Jungen, der nie A-Nationalspieler war", sagte Barbarez am Montag auf einer Pressekonferenz. Der ÖFB habe klar kommuniziert, dass sie die Dokumente nicht herausgeben wollen. Die FIFA habe schließlich angeordnet, die Papiere noch am Montag abzuschicken.

Sturm-Verteidiger Karic hatte für österreichische Jugendnationalteams (U18, U19 und U21) gespielt, ehe er sich für einen Verbandswechsel entschied. Seit dem Vorjahr hat der 28-Jährige auch einen bosnischen Pass.

Für die November-Länderspiele wurde der gebürtige Linzer erstmals in Bosniens A-Nationalteam einberufen.