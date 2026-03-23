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Mehr Spielzeit für ÖFB-Duo? BVB fehlt DFB-Teamspieler wochenlang

Felix Nmecha ist im BVB-Mittelfeld gesetzt, fehlt jetzt wochenlang. Einem ÖFB-Duo winkt mehr Spielzeit.

Mehr Spielzeit für ÖFB-Duo? BVB fehlt DFB-Teamspieler wochenlang Foto: © getty
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Schlechte Nachrichten für Borussia Dortmund!

Mittelfeld-Akteur Felix Nmecha fehlt mit einer Außenbandverletzung wochenlang. Diese hat er sich im Spiel gegen den HSV zugezogen. Der 25-Jährige kann entsprechend auch nicht die Reise zur DFB-Nationalmannschaft antreten. Diese testet gegen die Schweiz (27.03.) und Ghana (30.03.).

Chance für ÖFB-Duo?

Mehr Spielzeit winken könnte nun für ein schwarz-gelbes ÖFB-Duo. Carney Chuckwuemeka und Marcel Sabitzer sind positionstechnisch ähnlich unterwegs.

Vor allem Ersterer kam zuletzt aber nur sporadisch zum Zug. Beide Spieler stehen im Kader für den ÖFB-Lehrgang Ende März. Chuckwuemeka, der vor Kurzem einen Verbandswechsel durchführte, könnte dort sein Debüt für Österreich feiern.

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