Ex-Altacher Subotic gesteht: "Vermögen ist bald aufgebraucht"

Neven Subotic (37) machte sich vor allem im Trikot von Borussia Dortmund einen Namen. Mit dem Team wurde er zwei Mal Deutscher Meister. Zum Ende seiner Karriere spielte er 2021 noch ein halbes Jahr beim SCR Altach.

Bereits während seiner Karriere engagierte sich der Serbe sozial, 2012 gründete er die heutige well:fair foundation. Mit ihr möchte er Menschen in Ostafrika Zugang zu Trinkwasser verschaffen.

Wilde Anfänge in seiner Karriere

Von der Arbeit möchte er, wie er jetzt in einem "Bild"-Interview verrät, nicht abdriften. Am Anfang seiner Karriere hatte der 37-Jährige so seine Probleme.

"Da gab es gar keine Kontrolle. Ich hatte schnelle Autos, eine Villa mit Jacuzzi. Das war Handeln, ohne zu überlegen, einfach nur extrem. Das hat sich 2010 verändert: Dann wollte ich Kontrolle, habe 2012 meine Stiftung gegründet. Und mich nach dem Karriereende entschlossen, alles für meine Stiftung zu geben: mein Geld, meine Zeit, meine Gedanken", verrät Subotic.

Erfolge kann Subotic nicht nur am Platz vorweisen: "Bis heute haben wir unter anderem 439.255 Menschen Zugang zu Trinkwasser ermöglicht." Ziel ist es bis 2030 eine Million Menschen mit Trinkwasser zu versorgen.

Vermögen bald aufgebraucht

Der Ex-Verteidiger garantiert, dass jeder gespendete Cent das Ziel erreicht. Reise- und Verwaltungskosten übernimmt er selbst. Entsprechend sieht es finanziell aus.

"Tatsächlich ist mein Vermögen bald aufgebraucht, ja. Ich habe rund vier Millionen Euro gespendet und arbeite ehrenamtlich. Ich habe 14 Jahre Profifußball gespielt, aber meine Gehälter waren brutto. Und so viele herausragende Jahre mit einem Millionengehalt hatte ich nicht", gesteht der Ex-Altacher.