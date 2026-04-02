Nicht Spanien! Guardiola könnte im Sommer Teamchef werden

Pep Guardiola gilt als einer der größten Trainer im Weltfußball. Bei Manchester City läuft sein Vertrag noch bis 2027, jedoch wird immer mehr über einen Abschied im Sommer spekuliert.

Der Spanier soll nach seiner Zeit auf der Insel bevorzugen, ein Nationalteam zu coachen. Bereits in der Vergangenheit wurde über ein Engagement als möglicher Spanien-Teamchef spekuliert.

Die "Gazzetta dello Sport" berichtet jetzt davon, dass Italien sich um den Startrainer bemüht. Heißer dürfte die Spur allerdings zu drei italienischen Kandidaten sein.

Zwei davon waren bereits Teamchef ihres Heimatlandes (Kehrt ein Ex-Coach zurück zu Italien?>>>). Die Amtszeit von Gennaro Gattuso dürfte nach der verpassten WM-Qualifikation vorbei sein.