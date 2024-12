Transfer-Kracher! Tadic wechselt nach SKN-Aus ins Unterhaus

Dario Tadic kehrt nach seinem Abschied vom SKN St. Pölten zu seinen Wurzeln zurück.

Der 34-jährige Stürmer verabschiedet sich vorerst aus dem Profi-Fußball und wechselt zum SC Pinkafeld in die Burgenlandliga. Das gibt der Klub am Montagvormittag offiziell bekannt.

Erst Mitte Dezember wurde der Vertrag des 2. Liga-Torschützenkönigs der Saison 2023/24 aufgelöst (alle Infos >>>), nun herrscht Gewissheit um die Zukunft Tadics. Für Tadic heißt es damit nun Abstiegskampf in der viertklassigen Burgenlandliga statt LigaZwa - der Klub rangiert zur Winterpause auf Tabellenrang 14.

Die Euphorie über die Verpflichtung des Stürmers ist groß - er ist nicht der erste Ex-Profi, der in den letzten Jahren an der Pinka unterschrieb.

Aufgewachsen in Pinkafeld

"Nach Christoph Saurer und Patrick Bürger dürfen wir wieder einen absoluten Vorzeigesportler und Ex-Profi in unseren Reihen begrüßen. Er wird uns nicht nur sportlich in der Offensive weiterhelfen, sondern am und abseits des Platzes als Führungsspieler positiv Akzente setzen. Es zeigt von großem Charakter, dass Dario seine Karriere in Pinkafeld erfolgreich beenden will", schwärmt Pinkafeld-Obmann Mario Windhofer.

Tadic selbst freut sich ebenfalls: "Der SC Pinkafeld hat sich in Person von Mario Windhofer sehr um mich bemüht und mich relativ schnell überzeugen können. Da ich in Pinkafeld aufgewachsen bin und dort das Fußballspielen gelernt habe, war es für mich der einzige logische Schritt, zu meinen Wurzeln beim SC Pinkafeld zurückzukehren. Ich freue mich sehr auf die kommende Herausforderung und hoffe mit meiner Erfahrung, der jungen Mannschaft helfen zu können."

Rückkehr nach über 20 Jahren

Es ist eine Rückkehr nach 21,5 Jahren.

In Pinkafeld schnürte der Routinier zum ersten Mal die Fußballschuhe, ehe es ihn über die AKA Burgenland in die Nachwuchsschmiede der Wiener Austria verschlug.

Für die Profis der "Veilchen", den SC Wiener Neustadt, Austria Lustenau, den TSV Hartberg sowie den SKN St. Pölten insgesamt 478 Pflichtspiele, in denen dem 14-fachen U21-Nationalspieler 192 Tore gelangen.

