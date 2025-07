Der SKN St. Pölten verlängert mit einem wichtigen Mittelfeldspieler!

Wie die "Wölfe" am Mittwoch auf Instagram bekanntgeben, konnte man sich mit Marc Stendera auf eine Ausweitung seines Kontrakts um zwei Jahre einigen und so den erfahrenen Deutschen bis Sommer 2027 in der niederösterreichischen Landeshauptstadt halten.

Vor zwei Jahren kam der 29-Jährige aus Oldenburg zum SKN und bestritt bislang 51 Partien, in denen ihm zwei Treffer und 15 Vorlagen glückten.

Weitere offensive Verstärkung

Doch Stendera ist nicht der einzige Kaderbaustein der für die kommende Saison fixiert wurde. Vor wenigen Tagen wurde nämlich zudem die Verpflichtung von Offensivmann und Ex-Admira-Eigenbauspieler Marco Hausjell bekannt.

Der 26-Jährige kommt von Ligakonkurrent Stripfing und schließt sich in der kommenden Saison ebenfalls den Niederösterreichern an.

"Marco hatte zuletzt keine leichte Saison, hat aber schon zur Genüge seine Qualitäten unter Beweis gestellt und bereits viel Erfahrung im In- und Ausland gesammelt. Er macht uns in der Offensive durch seine Variabilität flexibler und wir freuen uns, dass er ab sofort unsere Farben tragen wird", so Sportdirektor Christoph Freitag.

