Nächster Neuzugang bei Bundesligist TSV Hartberg!

Wie die Oststeirer am Mittwoch in einer Aussendung bekanntgeben, wechselt Defensivtalent Maximilian Hennig leihweise vom FC Bayern München II in die ADMIRAL Bundesliga und verstärkt künftig die Abwehr des TSV.

In der abgelaufenen Saison war der 18-Jährige zur SpVgg Unterhaching in die 3. Liga verliehen, wo es Hennig auf 26 Einsätze brachte.

Hennig zuletzt bei U19-EM im Einsatz

Zudem ist der deutsche U19-Teamspieler zuletzt bei der U19-EM im Einsatz gewesen und erreichte mit der DFB-Auswahl das Semifinale. Nun geht es für den Linksverteidiger auf in ein neues Kapitel in der Steiermark.

"Die Vorfreude auf die kommende Saison ist groß. Meine Ziele sind, dass wir eine super Saison zusammen spielen, uns weiterentwickeln und im besten Fall oben mitspielen", wird Hennig von den Hartbergern zitiert.

Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr freut sich ebenfalls über die jüngste Neuverpflichtung: "Wir bedanken uns beim FC Bayern München für die Ermöglichung der Leihe und freuen uns, dass Maximilian kommende Saison für den TSV Hartberg spielen wird. Er hat sehr viel Potenzial und in der letzten Saison bereits ein ganzes Jahr im Erwachsenenfußball gespielt. Wir sind guter Dinge, dass er sich bei uns weiterentwickeln kann und freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit ihm."

