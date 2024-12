Dario Tadic verlässt den SKN St. Pölten vorzeitig!

Der Vertrag des 34-jährigen Angreifers wäre noch bis Sommer 2025 gelaufen, dieser wird nun vorzeitig mit 31. Dezember 2024 aufgelöst.

Tadic wechselte 2023 aus Hartberg zu den "Wölfen", dort wurde er in der vergangenen Saison mit 16 Treffern Torschützenkönig der ADMIRAL 2 Liga. In der aktuellen Spielzeit spielte er überhaupt keine Rolle mehr in den Planungen des SKN, spielte nur 111 Minuten und war meist nicht einmal im Kader.

"Dario hat in seiner Zeit beim SKN St. Pölten nicht nur mit seinen Toren, sondern auch mit seinem Einsatz und seiner Professionalität einen wichtigen Beitrag für den Verein geleistet – auch, als es in letzter Zeit nicht mehr nach Wunsch gelaufen ist. Wir danken ihm von ganzem Herzen und wünschen ihm und seiner Familie alles erdenklich Gute. Er wird immer ein Teil der Wölfe-Familie bleiben!", so SKN-Sportdirektor Christoph Freitag.

