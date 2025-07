Transfernews beim TSV Hartberg!

Der Cupfinalist verpflichtet Rechtsverteidiger Julian Gölles (25). Der 1,90-Meter-Mann stand bis vor Kurzem bei Blau-Weiß Linz unter Vertrag, wechselt jetzt ablösefrei in die Oststeiermark.

Gölles unterzeichnet einen Vertrag über ein Jahr mit Option auf eine Verlängerung. Im Gepäck hat er 66 Bundesliga- und 76 Zweitliga-Einsätze. "Ich freue mich sehr, dass ich jetzt in Hartberg bin und in die Vorbereitung einsteigen kann. Ich hoffe, dass wir diese Saison an die letzten Hartberg-Jahre anknüpfen können. Ich möchte der Mannschaft mit meinen Stärken weiterhelfen und beweisen, dass ich hier nach Hartberg gehöre", so der Neuzugang.

Ein Steirer für den TSV

Hartberg-Obmann Erich Korherr meint: "Julian hat schon einige Einsätze in der Bundesliga zu Buche stehen und stellt uns defensiv breiter auf. Mit seiner Größe sorgt er auch für Torgefahr, die er als Verteidiger immer wieder unter Beweis gestellt hat. Weiters spricht für ihn, dass er flexibel einsetzbar ist und erfreulicherweise aus der Steiermark kommt."

Gölles spielte in der Jugend von Sturm, schaffte später über die Red-Bull-Akademie den Sprung in den Profifußball beim FC Liefering. Über Wiener Neustadt und die WSG Tirol landete er in Linz.