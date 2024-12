Trotz Kreuzbandanriss: Amstetten bindet defensive Stammkraft

Gute Nachrichten für Zweitligist SKU Amstetten!

Wie der Zweitligist am Samstag vermeldet, konnte man sich mit Defensivakteur Moritz Würdinger auf eine Vertragsverlängerung bis zum Ende der Saison 2025/26 einigen und den 23-Jährigen so auch für die kommende Saison an sich binden.

Der Rechtsverteidiger kam vergangenen Sommer von den LASK Amateuren ins Mostviertel und etablierte sich bereits in den ersten Partien zu einer wichtigen Stütze im Defensivspiel der Niederösterreicher.

Im Duell der ADMIRAL 2. Liga beim SKN St. Pölten Ende August zog sich Würdinger jedoch einen Kreuzbandanriss zu und fällt seitdem aus. Ab dem kommenden Jahr dürfte der Defensivakteur jedoch wieder einsatzbereit sein, wie die Niederösterreicher weiter vermelden.

Würdinger will erneut voll angreifen

(Artikel wird unter dem Video fortgesetzt)

"Moritz hat in den ersten Wochen bei uns sehr gute Leistungen gezeigt und sich sehr schnell in die Mannschaft und das neue Umfeld integriert. Leider wurde er dann durch seine Verletzung zurückgeworfen. Er ist vom Charakter und der Spielweise ein optimaler Spielertyp für uns, deshalb sind wir froh ihn mindestens ein weiteres Jahr bei uns zu haben und freuen uns schon wieder wenn er auf den Platz zurückkommt!", so SKU-Sportdirektor Thomas Gebauer. Auch Würdinger freut sich, nun langfristig Teil der Mostviertler zu sein:

"Ich fühl mich hier in Amstetten sehr wohl und bin davon überzeugt, dass wir als Mannschaft und ich persönlich hier super Möglichkeiten haben die nächsten Entwicklungsschritte zu setzen. Ab Jänner werde ich wieder voll angreifen, um so schnell wie möglich da anzusetzen, wo ich vor meiner Verletzung aufgehört habe. Ich freue mich schon wieder im Frühjahr in unserem Stadion vor den Fans aufzulaufen."

Bundesliga: Die Gewinner der Herbstsaison 2024