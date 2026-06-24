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96 Prozent: Österreich ziemlich sicher im Sechzehntelfinale

Die Wahrscheinlichkeit spricht laut Sportwettanbieter ADMIRAL klar fürs Weiterkommen des ÖFB-Teams. Doch dann könnte es sehr schwer werden.

96 Prozent: Österreich ziemlich sicher im Sechzehntelfinale Foto: © IMAGO / STEINSIEK.CH
Textquelle: © LAOLA1
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Für Österreich geht es am Sonntag gegen Algerien (04:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>) um den Einzug in die K.o.-Runde bei der WM 2026.

Die Ausgangslage ist dabei aus österreichischer Sicht recht gut. Nach zwei Spielen liegt das ÖFB-Team auf dem zweiten Platz, der dritte Platz ist jetzt schon sicher.

Laut Sportwettanbieter ADMIRAL ist der Einzug ins Sechszehntelfinale so gut wie sicher. Demzufolge hat das ÖFB eine 96-prozentige Chance aufs Weiterkommen.

Nächster Gegner Spanien?

Demnach ist die Wahrscheinlichkeit für Platz zwei bei 71 Prozent, die für Platz drei bei 29. Die acht besten der zwölf Gruppendritten kommen weiter.

Sollte Österreich Zweiter werden, würde im Sechzehntelfinale der Sieger der Gruppe H warten. Das wird laut ADMIRAL zu 82 Prozent Spanien sein.

Sollte es fürs ÖFB-Team tatsächlich gegen den Europameister von 2024 gehen, stehen die Chancen aufs erneute Weiterkommen nicht sehr gut. Demnach hätte Österreich gegen Spanien nur eine 15-prozentige Chance.

WM-Tabellenrechner:

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