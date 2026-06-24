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Schülerinnenliga: Rekordsieger Polgargymnasium triumphiert erneut

Die Wienerinnen setzen sich auch dieses Jahr beim Bundesfinale der Sparkasse Schülerinnenliga durch. Im Endspiel lassen sie dem BG Rein keine Chance.

Schülerinnenliga: Rekordsieger Polgargymnasium triumphiert erneut Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die Siegesserie des Polgargymnasiums bei den Bundesmeisterschaften der Sparkasse Schülerinnenliga geht weiter!

Die Wiener Schule gewinnt das 16. Finale in Obertraun 2:0 gegen das BG Rein aus der Steiermark.

Damit ist die Titelverteidigung vom Vorjahr gelungen. Das Gymnasium aus der Bundeshauptstadt entscheidet den Bewerb zum neunten Mal für sich.

Der dritte Platz geht an die Oberösterreicherinnen des BRG Rohrbach. Sie triumphieren im kleine Finale 3:1 gegen die SMS Wörgl (Tirol).

Alle Infos zur Sparkasse Schülerinnenliga >>>

Bei der Schülerinnenliga mit dabei waren in den vergangenen Jahren ehemalige Schülerinnen, die nun den Durchbruch im Profifußball geschafft haben. Nicole Ojukwu ist eine von ihnen.

Nicole Ojukwu: Von der Schülerinnenliga ins ÖFB-Nationalteam >>>

Das Bundesfinale zum Nachschauen im Video:

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