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Heimo Pfeifenberger verlässt Eugendorf nach einer Saison wieder

Nach einer durchwachsenen Saison verlässt Salzburgs Jahrhundertfußballer den Klub aus der Salzburger Liga auf eigenen Wunsch.

Heimo Pfeifenberger verlässt Eugendorf nach einer Saison wieder Foto: © GEPA
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Heimo Pfeifenberger und der USC Eugendorf gehen ab Sommer getrennte Wege. Damit endet das Kapitel bereits nach einer Saison wieder.

Salzburgs Jahrhundertfußballer teilte dem Klub am Montagabend mit, nach dem Ende der aktuellen Spielzeit aufhören zu wollen. Im Anschluss wurde die Mannschaft über die Entscheidung des 59-Jährigen informiert.

"Wir haben jetzt genug Zeit, uns auf die Trainersuche zu machen", wird Eugendorfs Sportvorstand Ivan Pecaranin von der "Krone" zitiert. Eine Entscheidung, wer die Nachfolge antreten wird, soll "so bald wie möglich" fallen.

Hoffnung auf Landescuptitel: "Wäre ein krönender Abschluss"

Die Mannschaft von Heimo Pfeifenberger kämpft im Saisonfinish noch um den Landescuptitel. Am kommenden Mittwoch steht das Duell gegen Westligist Wals-Grünau an. "Das wäre natürlich eine tolle Sache und ein krönender Abschluss", weiß Pecaranin.

Die restliche Spielzeit lief für den USC Eugendorf eher durchwachsen. Zehn Siege stehen ebenso vielen Niederlagen sowie drei Remis gegenüber.

Die besten ÖFB-Torschützen in der Champions League

DAVID ALABA - 6 Tore
MARCEL SABITZER - 5 Tore

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