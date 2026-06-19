Erster Trainerjob für Ex-Austrianer Windbichler

Richard Windbichler startet ab der kommenden Saison seine Laufbahn als Cheftrainer.

Der Ex-Austrianer übernimmt den niederösterreichischen Landesligisten SC Ortmann.

Nach seinem Karriereende im Vorjahr unterstützte Windbichler bislang seinen Heimatverein Scheiblingkirchen als Individualtrainer und Standby-Spieler. Ab der anstehenden Spielzeit wird er beim Lokal- und Ligarivalen in der ersten Reihe stehen.

Weit gereist

Bevor es soweit ist, "wärmt" sich Windbichler in einem anderen Trainerjob für die neue Aufgabe auf: Bis 23. Juli ist er beim "AMS-Camp" der Gewerkschaft Younion als Co-Trainer im Einsatz.

In seiner aktiven Karriere kickte der 35-jährige Weltenbummler nach seiner Zeit in Österreich (Admira, Austria) in Südkorea, Dänemark, Australien, China und den USA.

Mit Ex-Rapidler Stefan Schwab betreibt er zudem den Podcast "Play 2 Grow".