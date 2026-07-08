Heute im LIVE-Stream: Fenerbahce - Admira Wacker

Admira Wacker bekommt es am Mittwoch in einem hochklassigen Testspiel mit Fenerbahce Istanbul zu tun (ab 19:30 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Es ist der Auftakt der diesjährigen Summer Series Upper Austria, die in der Linzer Raiffeisen Arena ausgetragen wird.

Der LASK steigt übrigens am 14. Juli in die Summer Series ein, trifft dann ebenfalls auf Fenerbahce. Zudem spielte der LASK am 18. Juli gegen Fortuna Düsseldorf.

LAOLA1 überträgt alle drei Spiele im LIVE-Stream.

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