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Heute im LIVE-Stream: Fenerbahce - Admira Wacker

Im Rahmen der Summer Series Upper Austria bekommt es der österreichische Zweitligist am Mittwoch mit dem türkischen Topklub zu tun. LIVE-Stream:

Heute im LIVE-Stream: Fenerbahce - Admira Wacker Foto: © GEPA
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Admira Wacker bekommt es am Mittwoch in einem hochklassigen Testspiel mit Fenerbahce Istanbul zu tun (ab 19:30 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Es ist der Auftakt der diesjährigen Summer Series Upper Austria, die in der Linzer Raiffeisen Arena ausgetragen wird.

Der LASK steigt übrigens am 14. Juli in die Summer Series ein, trifft dann ebenfalls auf Fenerbahce. Zudem spielte der LASK am 18. Juli gegen Fortuna Düsseldorf.

LAOLA1 überträgt alle drei Spiele im LIVE-Stream.

LIVE-Stream:

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