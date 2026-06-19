LAOLA1: Du warst im Polgargymnasium. Wie du schon betont hast, ist die Schule wirklich sehr erfolgreich und hält den Rekord der meisten Siege. Was ist das Erfolgsgeheimnis?

Ojukwu: Für mich war der ausschlaggebende Grund, wieso ich in diese Schule gehen wollte, dass es eine Fußballklasse gab. Ich glaube, wenn du von der Schule aus sagst, wir haben eine Fußballklasse, dass es dann auch noch mal attraktiver ist für junge Fußballer und Fußballerinnen, dort hinzugehen.

LAOLA1: Wie ist das Training in der Schule abgelaufen?

Ojukwu: Ich muss mich ein bisschen zurückerinnern. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir einmal in der Woche fix Fußballtraining hatten. Dann war es bei mir so, dass ich bei den Jungs mittrainiert habe.

LAOLA1: Es sind einige Schülerinnen beziehungsweise ehemalige Schülerinnen jetzt sehr erfolgreich im Fußball. Warst du mit jemandem in der Klasse oder hast zusammen in der Schülerinnenliga gespielt, die jetzt in einer guten Liga spielt?

Ojukwu: Als ich in der ersten Klasse war, da war Lara Felix (FC Ingolstadt 04 ) in der Abschlussklasse, also ein Jahr konnte ich noch mit ihr zusammenspielen. Mit mir in derselben Stufe war Lara Höchcherl, sie spielt jetzt bei der Vienna.

LAOLA1: Gibt es irgendein Erlebnis, an das du dich in Bezug auf die Schülerinnenliga besonders zurückerinnerst?

Ojukwu: Direkt in meinem ersten Jahr, wo es eigentlich sehr unwahrscheinlich war für Erst- oder Zweitklässlerinnen, mitzufahren - das war eher so für Dritt- und Viertklässlerinnen bei uns in der Schule, weil es einfach die besten Spielerinnen waren - wurden Lara und ich auch mitgenommen. Wir durften dort mitspielen und dann haben wir gleich gewonnen. Ich würde sagen, das war schon so ein Erlebnis, das vergisst man nicht.

LAOLA1: Haben deine Zeit in der Schülerinnenliga und gerade auch solche Erlebnisse deine Karriere geprägt oder beeinflusst?

Ojukwu: Ich würde sagen, es hat mir ein bisschen dabei geholfen, abzuschalten und frei aufzuspielen. Es ist schon um etwas gegangen, aber es war nicht der Weltuntergang, wenn man einmal verloren hat. Deshalb hat es mir persönlich gutgetan, wenn man ein bisschen wegkommt von dem "Ich muss gewinnen". Es war zum Hinkommen, es macht einfach Spaß und ich spiele, weil es mir Spaß macht. Das war etwas, das wichtig war für mich, überhaupt weil ich noch jung war.