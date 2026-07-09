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Zoff bei Frankreich? PSG-Kicker "frustriert"

Die "Equipe Tricolore" reitet bei der laufenden WM auf der Erfolgswelle. Vereinzelt soll aber zunehmend Frust vorherrschen.

Zoff bei Frankreich? PSG-Kicker "frustriert" Foto: © IMAGO / ABACAPRESS
Textquelle: © LAOLA1
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Bahnt sich bei WM-Titelfavorit Frankreich Ungemach an?

Laut der französischen "L'Equipe" herrscht im Lager von "Les Bleus" zumindest bei einem Spieler Unzufriedenheit vor - und das ausgerechnet vor dem wichtigen Viertelfinalduell mit Marokko (Donnerstag, ab 22:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Zaire-Emery und Kante außen vor

Demnach soll der 20-jährige Warren Zaire-Emery "zunehmend frustriert" über seine mangelnde Spielzeit sein. Der zentrale Mittelfeldspieler von Paris Saint-Germain kam im laufenden Turnier noch überhaupt nicht zum Einsatz.

Seinem Unmut soll der elffache A-Nationalspieler gegenüber dem Trainerstab um Teamchef Didier Deschamps auch bereits Luft gemacht haben.

Im zentralen Mittelfeld setzte Deschamps in den bisherigen fünf Spielen nur auf Adrien Rabiot, Manu Koné oder Aurelien Tchouameni. Auch N'Golo Kanté stand noch keine Minute auf dem Feld.

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