WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Frankreich vs. Marokko

Die FIFA WM 2026 geht am Donnerstag mit dem Viertelfinale zwischen Frankreich und Marokko (Donnerstag, ab 22:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ORF 1. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF On zu sehen.

In Deutschland überträgt ZDF, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Donnerstag, 09.07., 22:00 Uhr: Frankreich - Belgien

Österreich: ORF1 & ORF On

Deutschland: ARD + MagentaTV

Freitag, 10.07., 21:00 Uhr: Spanien - Belgien

Österreich: ORF1 & ORF On

Deutschland: ZDF + MagentaTV

Samstag, 11.07., 23:00 Uhr: Norwegen - England

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: MagentaTV

Sonntag, 12.07., 3:00 Uhr: Argentinien - Schweiz