WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Frankreich vs. Marokko
WM 2026 heute live: Wo läuft Frankreich gegen Marokko am Donnerstag um 22:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.
Die FIFA WM 2026 geht am Donnerstag mit dem Viertelfinale zwischen Frankreich und Marokko (Donnerstag, ab 22:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) weiter.
Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE
In Österreich läuft die Partie live auf ORF 1. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF On zu sehen.
In Deutschland überträgt ZDF, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.
Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:
Donnerstag, 09.07., 22:00 Uhr: Frankreich - Belgien
Österreich: ORF1 & ORF On
Deutschland: ARD + MagentaTV
Freitag, 10.07., 21:00 Uhr: Spanien - Belgien
Österreich: ORF1 & ORF On
Deutschland: ZDF + MagentaTV
Samstag, 11.07., 23:00 Uhr: Norwegen - England
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: MagentaTV
Sonntag, 12.07., 3:00 Uhr: Argentinien - Schweiz
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: MagentaTV