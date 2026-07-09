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WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Frankreich vs. Marokko

WM 2026 heute live: Wo läuft Frankreich gegen Marokko am Donnerstag um 22:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Frankreich vs. Marokko Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIFA WM 2026 geht am Donnerstag mit dem Viertelfinale zwischen Frankreich und Marokko (Donnerstag, ab 22:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ORF 1. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF On zu sehen.

In Deutschland überträgt ZDF, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Donnerstag, 09.07., 22:00 Uhr: Frankreich - Belgien

  • Österreich: ORF1 & ORF On

  • Deutschland: ARD + MagentaTV

Freitag, 10.07., 21:00 Uhr: Spanien - Belgien

  • Österreich: ORF1 & ORF On

  • Deutschland: ZDF + MagentaTV

Samstag, 11.07., 23:00 Uhr: Norwegen - England

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

Sonntag, 12.07., 3:00 Uhr: Argentinien - Schweiz

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

Ranking: Die WM-Trikots der 48 Teilnehmer

#48 - Jordanien
#47 - Iran

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