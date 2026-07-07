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Prominenter Gast! ÖFB-Teamspieler hält sich in "AMS"-Camp fit

Das Camp für vereinslose Profifußballer erhält weiter Zuwachs. Auch ein hochprominenter Name trainiert nun in der Seestadt mit.

Prominenter Gast! ÖFB-Teamspieler hält sich in "AMS"-Camp fit Foto: © (c) younion-Sportgewerkschaft
Textquelle: © LAOLA1
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Maximilian Wöber nimmt am younion-Proficamp teil.

Der 31-fache ÖFB-Nationalspieler hält sich aktuell in der Wiener Seestadt im Trainingslager der vereinslosen Profi-FußballerInnen fit.

"Für mich sind die Bedingungen hier ideal. Das Mannschaftstraining macht den Unterschied. Ich kann täglich auf hohem Niveau trainieren und weiß, dass ich körperlich bereit bin, wenn die richtige Herausforderung kommt. Genau diese Zeit gibt mir das Proficamp", so Wöber in einer Presseaussendung der "younion".

Noch ein Jahr Vertrag in Leeds

Zwar stünden dem Abwehrspieler (28) nach seinem Aus beim SV Werder Bremen "mehrere Optionen für seine sportliche Zukunft" zur Auswahl, Wöber wolle jedoch "in einem professionellen Umfeld weiterarbeiten und bereit sein, sobald die nächste Herausforderung sich bietet."

Eigentlich steht der Wiener bis Sommer 2027 bei Leeds United unter Vertrag. Für den Premier-League-Klub dürfte der ehemalige Ajax-, Sevilla- und Gladbach-Legionär jedoch nicht mehr auflaufen.

Die Teilnehmer am Camp für vertragslose Spieler 2026

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