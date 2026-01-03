Nach Stripfing-Aus: Lösung für den Nachwuchs

Vom Aus des Zweitligisten SV Stripfing waren nicht nur die Profis betroffen. Auch die Zukunft des Nachwuchszentrums Stripfing/Wiener Neustadt stand auf der Kippe. Alle Infos >>>

Wie der 1. Wiener Neustädter SC am Samstag via Social Media mitteilte, hat man nun eine Lösung gefunden.

Der Landesliga-Verein wird ab Jänner 2026 die organisatorische und wirtschaftliche Verantwortung übernehmen. Die mündliche Zusage des ÖFB liege bereits vor, die schriftliche Bestätigung soll in Kürze folgen.

Das neu geführte Zentrum ist kein Rechtsnachfolger der bisherigen Struktur, übernimmt aber das bestehende Trainerteam sowie die ÖFB-Lizenz. Der Trainings- und Spielbetrieb läuft ohne Unterbrechung weiter, alle Kosten trägt ab sofort der WNSC.

Der bisherige Kooperationsvertrag mit Stripfing ist damit Geschichte.