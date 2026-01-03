Arsenal gewinnt - Schlusslicht schafft Befreiungsschlag

Arsenal gewinnt auch das erste Spiel im neuen Jahr.

Der Spitzenreiter der Premier League fährt am 20. Spieltag drei Punkte beim AFC Bournemouth ein. Die Londoner sind dabei über weite Strecken aber nicht das bessere Team.

Die Gäste tun sich gegen stark aufspielende "Cherries" lange schwer. Evanilson bringt die Gastgeber nach schwerem Patzer von Innenverteidiger Gabriel früh in Führung (10.). Der Brasilianer macht seinen Fehler wenige Minuten später wieder gut und trifft nach einem Standard zum Ausgleich (16.).

Die Heimischen haben danach mehr vom Spiel, nach dem Seitenwechsel bringt Declan Rice Arsenal aber entgegen dem Spielverlauf in Führung (54.), in einem Ebenbild des ersten Treffers erhöht der englische Teamspieler zwanzig Minuten vor Schluss auf 3:1.

Bournemouth steckt jedoch nicht auf und kommt durch einen sehenswerten Treffer von Eli Kroupi wieder heran (76.), können trotz starker Leistung den Sieg des Tabellenführers nicht mehr verhindern.

Aston Villa schiebt sich auf Platz zwei

Erster Verfolger der "Gunners" ist vorerst wieder Aston Villa. Die "Villans" holen nach Toren von Ollie Watkins (45.+1) und John McGinn (49., 73.) einen 3:1-Sieg gegen Nottingham Forest. Für die Gäste erzielt Morgan Gibbs-White (61.) den Ehrentreffer.

Damit ziehen die Birminghamer zumindest bis morgen, Sonntag, an Manchester City vorbei. Die Citizen treffen im Top-Spiel zu Hause auf den Chelsea FC.

Brighton & Hove Albion bleibt indes mit einem 2:0 über Burnley weiter im Rennen um die Europacupplätze, die "Clarets" müssen dagegen den nächsten Dämpfer im Abstiegskampf hinnehmen. Georginio Rutter (29:) und Yasin Ayari (47.) treffen für die "Seagulls."

Wolverhampton gelingt Befreiungsschlag

Einen Befreiungsschlag schaffen hingegen die Wolverhampton Wanderers: Das Tabellenschlusslicht, das erst kürzlich mit dem 1:1 bei Manchester United den ersten Zähler unter Neo-Coach Rob Edwards geholt hat, feiert im Keller-Duell gegen West Ham United einen 3:0-Erfolg - es ist der erste Sieg für die "Wolves" in dieser Saison.

Jhon Arias bringt die Gastgeber bereits früh in Führung (4.), der Ex-Salzburger Hee-chan Hwang erhöht in der 31. Minute vom Punkt auf 2:0. Für den Endstand sorgt Mateus Mane mit seinem Treffer kurz vor dem Pausenpfiff (41.).