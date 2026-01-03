Später Derby-Sieg! Barcelona prolongiert die Erfolgsserie

Der FC Barcelona feiert am 18. Spieltag von LaLiga im prestigeträchtigen Derbi Barceloní bei Espanyol einen hart erarbeiteten 2:0-Auswärtserfolg.

Zunächst agieren die Heimischen äußerst spielfreudig und bringen Barca-Schlussmann Joan Garcia und die Defensivreihe der Katalanen in Bedrängnis.

Besonders für Garcia ist es natürlich eine besondere Partie. Der Torwart der Blaugrana kehrt nämlich ein halbes Jahr nach seinem Wechsel zum Stadtrivalen zu seiner alten Wirkungsstätte zurück.

Bei Garcia dürfen sich die Barca-Stars auch über einen 0:0-Pausenstand bedanken. Denn der Torwart glänzt kurz vor der Pause mit einer starken Parade (40.).

Espanyol bleibt torgefährlich - Barcelona agiert effizient

Espanyol sorgt hingegen mit Konterangriffen für Gefahr. Auch in der Folge bleiben die Heimischen äußerst torgefährlich. Barca-Abwehrakteur Kounde rettet nach 70 Minuten den 0:0-Zwischenstand mit einer starken Klärungsaktion auf der Linie.

Allerdings nutzt Barcelona eine herrliche Aktion zur Führung. Dani Olmo schießt die Katalanen aus 20 Metern ins rechte obere Eck zur späten 1:0-Führung (86.).

Noch vor der Nachspielzeit besorgt Robert Lewandowski nach einem Konterangriff den 2:0-Endstand für die Flick-Elf (90.).

Damit führt Barcelona die Liga nun mit 49 Zählern an. Real Madrid (42) könnte den Rückstand aber im morgigen Heimspiel gegen Betis Sevilla auf vier Punkte wieder reduzieren. Espanyol bleibt weiterhin am starken fünften Tabellenrang.