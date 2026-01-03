Verpatzte Gasperini-Rückkehr nach Atalanta

Die AS Roma unterliegt in der 18. Runde der Serie A bei Atalanta Bergamo knapp mit 0:1.

Die "Giallorossi" kommen gut in die Partie, verlieren nach dem Gegentreffer durch Giorgio Scalvini (12.) aber den Faden.

Das Team von Gian Piero Gasperini ist bei dessen Rückkehr in die New Balance Arena (zuvor Stadio Atleti Azzurri d'Italia) zu ideenlos. Die Roma rutscht durch die Niederlage hinter Juventus auf Rang fünf ab.

Juve spielt nur Remis - Posch mit Kurzeinsatz

Die Alte Dame kommt indes gegen die US Lecce nicht über ein 1:1 Remis hinaus. Lameck Banda bringt die Gäste in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Führung (45.+2). Juve gelingt nach der Halbzeitpause dank Weston McKennie immerhin der Ausgleich (49.).

Zuvor setzt sich Como 1907 durch einen Treffer von Lucas Da Cunha (18./Elfmeter) gegen Udinese Calcio knapp mit 1:0 durch. Stefan Posch wird bei den Heimischen in den Schlussminuten eingewechselt.

Genoa und Pisa trennen sich sowie Sassuolo und Parma 1:1.