"Spiele wie für Österreich": Arnautovic soll "5. Gang" einlegen

Marko Arnautovic ist auch weiterhin ein heißes Thema bei Roter Stern Belgrad.

Wenige Tage nachdem Generaldirektor Zvezdan Terzic seinen Unmut über den ÖFB-Stürmer geäußert hat (hier nachlesen >>>), ist auch Dejan Stankovic, Neo-Trainer der Rot-Weißen, zum Starstürmer befragt worden.

Der ehemalige Weltklasse-Mittelfeldspieler streut dem 36-Jährigen Rosen. "Ich kenne Marko seit fast 20 Jahren. Er weiß, was ich denke, ich bin zum ersten Mal sein Trainer, er ist ein phänomenaler Spieler, ein sehr guter Junge."

"15 Spiele wie für Österreich"

Dennoch fordert der 47-jährige Ex-Internationale Serbiens, dass Arnautovic einen Gang zulegt: "Er muss sein Tempo ändern, den fünften Gang einlegen und alles in Ordnung bringen. Wenn er mir etwa 15 Spiele wie für Österreich liefert, bin ich überglücklich."

Roter Stern ist im Herbst deutlich hinter den eigenen Erwartungen geblieben. In der Liga liegt der serbische Serienmeister nur auf Rang zwei hinter Rivale Partizan, in der Champions-League-Qualifikation ist man an Paphos gescheitert und in der Europa League nach sechs Spieltagen nur auf Rang 17.

Vladan Milojevic hat der schwache Herbst kurz vor Weihnachten den Trainerjob gekostet.