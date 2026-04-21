Manninger-Ehefrau Emily: "Werde dich immer lieben"

Nach dem tödlichen Unfall des ehemaligen österreichischen Nationaltorhüters Alexander Manninger (†48) meldete sich am Montag zum ersten Mal Ehefrau Emily zu Wort.

In einem bewegenden Facebook-Beitrag schildert die Mutter von Manningers beiden Söhnen die Tragik hinter dem Unglück um den früheren Nationalspieler.

"Ich kann den unvorstellbaren Schmerz, den ich empfinde, nicht in Worte fassen. Wir sind keine Familie, die solche Trauer und solchen Schmerz öffentlich teilt, aber ich habe keine andere Wahl, da mich die Welle der Anteilnahme aus aller Welt überwältigt hat."

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Insbesondere die Rolle als Vater und Ehemann hebt Emily Manninger hervor. "Lexx" sei ein "großartiger" Vater und "ihr bester Freund" gewesen. Die gemeinsamen Kinder hätten ihn unheimlich geliebt.

Die Nachricht über das Ableben ihres Ehemanns habe "sie und die ganze Familie gebrochen". Dennoch müsse sie nun für die beiden Söhne Alexander und Nicolas da sein.

Ihren Abschiedsbeitrag schließt sie mit bewegenden Worten: "Bis wir uns wieder treffen, danke, Lexx. Ich werde dich für immer lieben."

Am vergangenen Donnerstag war Manninger auf dem Weg zum Angeln bei einem Unfall auf einem Bahnübergang getötet worden.

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