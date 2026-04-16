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Ein Rückblick auf die Karriere des Alexander Manninger

Der ehemalige Torhüter verunglückte am Donnerstag bei einem Autounfall. Ein Rückblick auf seine Karriere.

Ein Rückblick auf die Karriere des Alexander Manninger Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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In über 20 Jahren stand Alexander Manninger für 14 verschiedene Vereine im Tor. Darunter Einsätze in allen vier europäischen Topligen.

Die Nachricht des am Donnerstag tödlich verunglückten Torhüters sorgte in Fußball-Österreich für viel Trauer.

Ein Rückblick auf seine verschiedenen Karriere-Stationen und die größten Erfolge:

1995/96 Casino Salzburg - Leihe zu Vorwärts Steyr

Am 14. Oktober 1995 feierte Manninger als damals 18-Jähriger für Vorwärts Steyr gegen den GAK sein Bundesliga-Debüt. Insgesamt stand er für Salzburg 17 Mal im Tor, für Steyr sieben Mal.

1996/97 Wechsel zum GAK

Der Youngster konnte in seinem Premierenjahr direkt überzeugen und wechselte in die Steiermark zum GAK. Dort hütete er in der Liga 23 Mal den Kasten, dazu kamen noch je zwei Spiele in Cup und UEFA-Pokal.

Im Europacup konnte er sich im Elfmeterschießen gegen Inter Mailand so sehr auszeichnen, dass die Premier League anklopfte.

1997-2001 Der Traum von der Premier League

1997-2001 Der Traum von der Premier League
Vier Jahre spielte Manninger für die "Gunners" in der Premier League.
Foto: ©GEPA

Für etwas mehr als eine Million Euro verließ Manninger Österreich und wechselte zum englischen Spitzenverein FC Arsenal. Für die "Gunners" machte der Keeper unter Trainer-Legende Arsene Wenger immerhin 64 Spiele, hielt dabei 22 Mal den Kasten sauber.

Erfolge: Meister 1997/98, Pokalsieger 1998, Englischer Superpokalsieger 1999 und 2000

2001/02 Leihe nach Florenz

In der Saison 2001/02 verliehen die "Gunners" den Torhüter nach Italien zur AC Fiorentina. In der Serie A war Manninger gesetzt und machte 30 Spiele für den Klub.

2002 Wenige Wochen Barcelona

Im Juli 2002 verpflichtete Espanyol Barcelona den Torhüter für 1,53 Millionen Euro. Etwas mehr als einen Monat später wurde sein Vertrag jedoch wieder aufgelöst.

Nach einem halben Jahr Vereinslosigkeit zog es ihn im Jänner 2003 wieder nach Italien zurück, diesmal zum FC Torino.

2003-2005 Rückkehr in die Serie A

In diesen knapp zweieinhalb Jahren spielte Manninger für Torino (3 Einsätze), Bologna (4 Einsätze), Brescia (0 Einsätze) und Siena (21 Einsätze).

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Alex Manninger zusammen mit Alessandro Del Piero (links) und David Trezeguet (rechts).
Foto: ©GEPA

2005/06 Ein Jahr in Salzburg

Die Rückkehr in sein Heimatland stand für ihn unter keinem guten Stern. Noch vor dem ersten Testspiel verletzte er sich und fiel erstmal aus.

Nachdem er wieder fit war, passierten ihm einige Fehler und so endete das Abenteuer nach einem Jahr wieder. Er kehrte auf Leihbasis zu Siena zurück.

2006-08 Siena 2.0

Nach dem Missverständnis in Salzburg hütete Manninger erneut für zwei Jahre das Tor von Siena, ehe er 2008 den Schritt zum absoluten Spitzenklub Juventus Turin wagte. 2,5 Millionen Euro ließ sich Juve den Keeper kosten.

2008-2012 Juventus Turin

Insgesamt verbrachte der gebürtige Salzburger vier Jahre in Turin, hauptsächlich als Ersatzkeeper. Am Ende seiner Zeit kam er aber trotzdem auf 42 Einsätze.

Mit dem ehemaligen Welttorhüter Gianluigi Buffon hatte er prominente Konkurrenz.

Erfolge: Meister 2011/12

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Das Torhüter-Trio bei der Heim-EM 2008: Helge Payer, Jürgen Macho und Alex Manninger.
Foto: ©GEPA

2012-2016 Vier Jahre Deutschland

Nach der Zeit in Turin zog es Manninger zum Abschluss seiner Karriere noch nach Deutschland. Für den FC Augsburg hütete er vier Saisonen lang das Tor.

Auch dort war er hauptsächlich als Backup unterwegs, machte ingesamt 36 Spiele in der höchsten deutschen Spielklasse.

2016/17 Karriereende in Liverpool

Die letzte Saison seiner aktiven Fußballkarriere verbrachte Manninger in England. In der Saison 2016/17 stand er beim FC Liverpool unter Vertrag, zum Einsatz kam er jedoch nicht mehr.

Zu den "Reds" geholt wurde er damals von Trainer Jürgen Klopp.

Zeit beim ÖFB

In seiner fast 20-jährigen Karriere brachte es Manninger am Ende auf 34 Länderspiele. Sein Debüt feierte er im August 1999 beim 0:0 gegen Schweden unter Teamchef Otto Baric.

Sein letztes Länderspiel war ebenfalls gegen Schweden, bei der 0:2-Niederlage im Februar 2009 unter Karel Brückner.

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