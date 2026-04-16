Ein Rückblick auf die Karriere des Alexander Manninger

In über 20 Jahren stand Alexander Manninger für 14 verschiedene Vereine im Tor. Darunter Einsätze in allen vier europäischen Topligen.

Die Nachricht des am Donnerstag tödlich verunglückten Torhüters sorgte in Fußball-Österreich für viel Trauer.

Ein Rückblick auf seine verschiedenen Karriere-Stationen und die größten Erfolge:

1995/96 Casino Salzburg - Leihe zu Vorwärts Steyr

Am 14. Oktober 1995 feierte Manninger als damals 18-Jähriger für Vorwärts Steyr gegen den GAK sein Bundesliga-Debüt. Insgesamt stand er für Salzburg 17 Mal im Tor, für Steyr sieben Mal.

1996/97 Wechsel zum GAK

Der Youngster konnte in seinem Premierenjahr direkt überzeugen und wechselte in die Steiermark zum GAK. Dort hütete er in der Liga 23 Mal den Kasten, dazu kamen noch je zwei Spiele in Cup und UEFA-Pokal.

Im Europacup konnte er sich im Elfmeterschießen gegen Inter Mailand so sehr auszeichnen, dass die Premier League anklopfte.