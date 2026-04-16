Ein Rückblick auf die Karriere des Alexander Manninger

1997-2001 Der Traum von der Premier League
Für etwas mehr als eine Million Euro verließ Manninger Österreich und wechselte zum englischen Spitzenverein FC Arsenal. Für die "Gunners" machte der Keeper unter Trainer-Legende Arsene Wenger immerhin 64 Spiele, hielt dabei 22 Mal den Kasten sauber.
Erfolge: Meister 1997/98, Pokalsieger 1998, Englischer Superpokalsieger 1999 und 2000
2001/02 Leihe nach Florenz
In der Saison 2001/02 verliehen die "Gunners" den Torhüter nach Italien zur AC Fiorentina. In der Serie A war Manninger gesetzt und machte 30 Spiele für den Klub.
2002 Wenige Wochen Barcelona
Im Juli 2002 verpflichtete Espanyol Barcelona den Torhüter für 1,53 Millionen Euro. Etwas mehr als einen Monat später wurde sein Vertrag jedoch wieder aufgelöst.
Nach einem halben Jahr Vereinslosigkeit zog es ihn im Jänner 2003 wieder nach Italien zurück, diesmal zum FC Torino.
2003-2005 Rückkehr in die Serie A
In diesen knapp zweieinhalb Jahren spielte Manninger für Torino (3 Einsätze), Bologna (4 Einsätze), Brescia (0 Einsätze) und Siena (21 Einsätze).
2005/06 Ein Jahr in Salzburg
Die Rückkehr in sein Heimatland stand für ihn unter keinem guten Stern. Noch vor dem ersten Testspiel verletzte er sich und fiel erstmal aus.
Nachdem er wieder fit war, passierten ihm einige Fehler und so endete das Abenteuer nach einem Jahr wieder. Er kehrte auf Leihbasis zu Siena zurück.
2006-08 Siena 2.0
Nach dem Missverständnis in Salzburg hütete Manninger erneut für zwei Jahre das Tor von Siena, ehe er 2008 den Schritt zum absoluten Spitzenklub Juventus Turin wagte. 2,5 Millionen Euro ließ sich Juve den Keeper kosten.
2008-2012 Juventus Turin
Insgesamt verbrachte der gebürtige Salzburger vier Jahre in Turin, hauptsächlich als Ersatzkeeper. Am Ende seiner Zeit kam er aber trotzdem auf 42 Einsätze.
Mit dem ehemaligen Welttorhüter Gianluigi Buffon hatte er prominente Konkurrenz.
Erfolge: Meister 2011/12
2012-2016 Vier Jahre Deutschland
Nach der Zeit in Turin zog es Manninger zum Abschluss seiner Karriere noch nach Deutschland. Für den FC Augsburg hütete er vier Saisonen lang das Tor.
Auch dort war er hauptsächlich als Backup unterwegs, machte ingesamt 36 Spiele in der höchsten deutschen Spielklasse.
2016/17 Karriereende in Liverpool
Die letzte Saison seiner aktiven Fußballkarriere verbrachte Manninger in England. In der Saison 2016/17 stand er beim FC Liverpool unter Vertrag, zum Einsatz kam er jedoch nicht mehr.
Zu den "Reds" geholt wurde er damals von Trainer Jürgen Klopp.
Zeit beim ÖFB
In seiner fast 20-jährigen Karriere brachte es Manninger am Ende auf 34 Länderspiele. Sein Debüt feierte er im August 1999 beim 0:0 gegen Schweden unter Teamchef Otto Baric.
Sein letztes Länderspiel war ebenfalls gegen Schweden, bei der 0:2-Niederlage im Februar 2009 unter Karel Brückner.