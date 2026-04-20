Crystal Palace Crystal Palace CRY West Ham United West Ham United WHU
Endstand
0:0
0:0 , 0:0
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Glasners Palace lässt West Ham weiter zittern

Oliver Glasners "Eagles" bleiben im vierten Spiel in Folge unbesiegt. Die "Hammers" stecken weiter tief im Abstiegssumpf. Der erste Absteiger steht indes fest.

Glasners Palace lässt West Ham weiter zittern Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Crystal Palace und West Ham United trennen sich im Rahmen des 33. Spieltags der Premier League mit einem torlosen Unentschieden.

Die "Eagles" und die "Hammers" spielen am Montagabend im Selhurst Park 0:0. Für die Mannschaft von Austro-Coach Oliver Glasner ist es das vierte Spiel in Folge ohne Niederlage (zwei Siege, zwei Remis), West Ham United verpasst indes einen wichtigen Befreiungsschlag im Abstiegskampf.

Wolverhampton-Abstieg fix

Die Ostlondoner liegen mit 33 Punkten weiter auf Tabellenplatz 17. Der Vorsprung auf den 18. Tottenham Hotspur beträgt zwei Zähler. Durch den Punktgewinn der Gäste wird auch der Abstieg der Wolverhampton Wanderers fix, die jetzt 16 Punkte Rückstand auf das "rettende Ufer" haben.

Am kommenden Samstag muss Palace an der Anfield Road beim FC Liverpool ran, West Ham United empfängt den FC Everton.

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