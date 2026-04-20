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Laureus Gala: Tennis-Asse räumen ab - Alcaraz schreibt Geschichte

In Madrid ging am Montag die jährliche Laureus Gala über die Bühne. Zahlreiche Superstars wurden geehrt.

Laureus Gala: Tennis-Asse räumen ab - Alcaraz schreibt Geschichte Foto: © GETTY
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Mit Carlos Alcaraz und Aryna Sabalenka kommen die Hauptgewinner der diesjährigen Laureus World Sports Awards aus dem Tennis.

Der 22-jährige Spanier avancierte bei der Preisverleihung in Madrid am Montag zum jüngsten Gewinner aller Zeiten in der Rubrik Sportler des Jahres.

Auch erstmals als Sportlerin des Jahres ausgezeichnet wurde die Belarussin Sabalenka.

Kroos und McIlroy ausgezeichnet

Die Auszeichnung als Mannschaft des Jahres ging an den französischen Fußball-Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain.

Weitere Laureus-Preise erhielten unter anderem der englische Formel-1-Weltmeister Lando Norris (Durchbruch des Jahres) sowie der nordirische Golfer Rory McIlroy (Comeback des Jahres).

Der Award für den Para-Sportler des Jahres ging an den brasilianischen Schwimmer Gabriel Araujo. Den nicht jährlich vergebenen Sporting Inspiration Award sicherte sich der ehemalige deutsche Fußball-Teamspieler Toni Kroos.

Der Weltmeister von 2014 ist erst der vierte Preisträger der 2017 erstmals vergebenen Auszeichnung. Diese wurde von einer Jury aus 69 Sportlerinnen und Sportlern der Laureus Academy vergeben.

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