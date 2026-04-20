"Ciao Alex" - So emotional verabschiedet Juventus Manninger

Es war die Schocknachricht am Donnerstag. Der ehemalige österreichische Torhüter Alexander Manninger ist im Alter von 48 Jahren bei einem Autounfall in Salzburg tödlich verunglückt.

Das Ableben sorgte für Trauer weit über die österreichischen Grenzen hinaus. Bei seinen Ex-Klubs hat der Österreicher tiefe Spuren hinterlassen. Zwischen 2008 und 2012 stand Manninger bei Juventus Turin im Tor, kam dort im Klub neben Torhüterlegende Gianluigi Buffon 42 Mal zum Zug.

In Turin wird der Salzburger verehrt, das wurde auch am Sonntag beim Heimspiel gegen Bologna deutlich. Vor dem 2:0-Erfolg der Turiner wurde der ehemalige Juventus-Torhüter gebührend verabschiedet.

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Juventus-Legenden verabschieden Manninger

Die Keeper der "Bianconeri" wärmten in Manninger-Trikots auf. Vor dem Spiel wurde der Ex-ÖFB-Teamspieler dann mit den Worten "Ciao Alex" noch einmal gefeiert.

Die ehemaligen Kollegen Gianluigi Buffon und Leonardo Bonucci trugen einen Blumenstrauß vom Spielertunnel aus in den Fünfmeterraum, wo einst Manninger für Juventus im Einsatz war.

Gefolgt wurden die Juventus-Legenden von Claudio Marchisio und Giorgio Chiellini, gemeinsam legten diese ein Manninger-Trikot neben den Blumenkranz. Begleitet wurde die Zeremonie von einem lautstarken Applaus des Publikums: Gänsehaut pur in Turin.

Die Trauerfeier im Video: