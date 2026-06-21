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Fußball im LIVE-Stream: Sparkasse Schülerinnenliga
Die besten Teams kämpfen von 21. bis 24. Juni in Obertraun um den Bundesmeistertitel.
Von 21. bis 24. Juni spielen die besten Mädchen-Schulteams Österreichs in Obertraun um den Bundesmeistertitel in der SPARKASSE Schülerinnenliga.
Seit 2009 haben sich sieben Schulen in die Siegerliste eingetragen - amtierender Champion ist die BRG Polgarstraße.
Nicole Ojukwu: Von der Schülerinnenliga ins ÖFB-Nationalteam >>>
Los geht es mit den Vorrundenspielen, Finaltag ist dann am 24. Juni.