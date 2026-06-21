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Fußball im LIVE-Stream: Sparkasse Schülerinnenliga

Die besten Teams kämpfen von 21. bis 24. Juni in Obertraun um den Bundesmeistertitel.

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Von 21. bis 24. Juni spielen die besten Mädchen-Schulteams Österreichs in Obertraun um den Bundesmeistertitel in der SPARKASSE Schülerinnenliga.

Seit 2009 haben sich sieben Schulen in die Siegerliste eingetragen - amtierender Champion ist die BRG Polgarstraße.

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Los geht es mit den Vorrundenspielen, Finaltag ist dann am 24. Juni.

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