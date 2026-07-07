Ex-Salzburg-Coach als Klopp-Nachfolger bei Red Bull im Gespräch

Dass Jürgen Klopp seinen Posten als Global Sports Director bei Red Bull räumen wird, um den Job als deutscher Bundestrainer zu übernehmen, gilt als offenes Geheimnis.

Auch Red Bull geht fest von einem Abgang des 59-jährigen Deutschen aus, weshalb die Suche nach einem Nachfolger bereits eingeleitet worden sein soll.

Global Sports Director in Japan

Nach Informationen der "Sport Bild" zählt der ehemalige Salzburg-Trainer Roger Schmidt zum Kandidatenkreis. Der 59-jährige Deutsche hat aktuell den Posten als Global Sports Director in der japanischen J1 League inne.

Topkandidat soll jedoch Markus Krösche, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt, sein. Laut der "Sport Bild" ist "vor allem" er ein Kandidat.

Mit Thierry Henry bringt das Boulevardblatt zudem eine schillernde Persönlichkeit des Weltfußballs mit dem Posten in Verbindung. Der französische Welt- und Europameister kennt den RB-Kosmos aus seiner Zeit bei New York.