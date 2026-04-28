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Bayern-Partnerklub verzichtet auf Aufstieg in den Profifußball

Der ehemalige Bundesligist bleibt wohl in der Regionalliga, sportlich befindet sich der Klub auf Aufstiegskurs.

Bayern-Partnerklub verzichtet auf Aufstieg in den Profifußball Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Die SpVgg Unterhaching spielte einst in der Deutschen Bundesliga, mittlerweile ist der Münchner Vorort-Klub aus dem Profifußball verschwunden.

Jetzt könnte der Partnerverein des FC Bayern München sportlich wieder in der 3. Liga andocken. Nach dem Abstieg 2024/25 steht Unterhaching wieder auf Aufstiegskurs aus der Regionalliga Bayern. Aus einem Aufstieg wird aber wohl nichts.

Wie "Sky" berichtet, würden mehrere Faktoren für einen Verzicht auf den Profifußball sprechen.

Bayern gehört Haching-Stadion

"Die Tendenz geht in diese Richtung", wird Präsident Manfred Schwabl von "Sky" hinsichtlich eines Aufstiegsverzichts zitiert.

Die finanzielle Lage des Klubs sei angespannt, der aktuelle Kader wäre in der 3. Liga zudem kaum konkurrenzfähig.

Weiters gehört das Stadion der Hachinger mittlerweile dem FC Bayern. Unterhaching kooperiert mit dem deutschen Meister im Nachwuchsbereich, die Bayern-Frauen tragen ihre Spiele in Unterhaching aus, der Regionalligist ist dort nur mehr Untermieter.

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