These: Bayern kann diese Saison nichts stoppen – auch nicht PSG

Flo Hager:

Es ist für mich das vorgezogene Finale der diesjährigen Champions-League-Saison. Es treffen die zwei wohl stärksten Mannschaften der aktuellen Saison aufeinander.

Mit jeweils 38 erzielten Treffern prallen zudem die beiden offensivstärksten Teams des Wettbewerbs aufeinander. Dabei nehmen sich beide Vereine nicht viel. Bayern überzeugt in dieser Saison konstant auf einer Ebene.

113-Bundesliga-Tore in 31 Bundesligaspielen, Meister mit Respektabstand und ein zweiter Platz im Grunddurchgang der Champions-League-Ligaphase sprechen eine deutliche Sprache. Selbst eine drei-Tore-Führung reichte Mainz gegen die Münchner vergangenes Wochenende nicht.

Auch Paris zeigt sich vor allem in den wichtigen Partien extrem stark und kann wieder auf Vitinha und Achraf Hakimi zurückgreifen.

Für mich ist Bayern in diesem Duell der leichte Favorit, dennoch wird es ein Spiel, bei dem es am Ende auf Tagesform, Effizienz und Momentum ankommen wird.

Johannes Hofer:

In diesen zwei Spielen erleben wir das vorgezogene Finale – da bin ich komplett bei Flo. Mit einer Favoritenrolle tu ich mir aber ehrlicherweise schwer.

Denn auch wenn Liverpool eine enttäuschende Saison spielt – so staubig wie PSG musst du die "Reds" in einem Viertelfinale erst einmal ausschalten. Bayerns Offensivpower ist natürlich unübersehbar groß. Wenn wir da irgendwo ein Haar in der Suppe suchen wollen, finden wir es in der Defensive.

In den vergangenen vier Partien kassierten die Münchner acht Gegentore. Aber die 14 geschossenen Tore dürfen natürlich auch nicht unerwähnt bleiben.

Auf einen Favoriten will ich mich nicht festlegen. Aber überrollen werden die Bayern Titelverteidiger PSG gewiss nicht.