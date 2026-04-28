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Im Jahr der Heim-WM! Müller-Klub könnte Heimat verlieren

Müssen Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps bald umziehen? Den Kanadiern droht dasselbe Schicksal wie einst den Seattle SuperSonics.

Im Jahr der Heim-WM! Müller-Klub könnte Heimat verlieren Foto: © GETTY
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Just im Jahr der Heim-WM droht Kanada der Abgang eines Fußball-Aushängeschilds.

So müssen die Vancouver Whitecaps womöglich bald ihren Standort verlassen. Denn der seit 2011 in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) vertretene Klub von Ex-Bayern-Star Thomas Müller ist auf der Suche nach einem geeigneten Käufer, der das Team in der Stadt an der kanadischen Westküste hält, bisher nicht fündig geworden.

Umzug möglich

Nach Gesprächen mit über 100 Interessenten in den vergangenen 16 Monaten sei aber bisher kein tragfähiges Angebot für den MLS-Finalisten des Vorjahres eingegangen, teilte der Klub mit. Sollte sich kein Käufer mit dem Standort Vancouver finden, ist ein Umzug in eine andere Stadt möglich.

Dies ist in Nordamerika keine Seltenheit. Basketball-Champion Oklahoma City Thunder ging 2008 beispielsweise aus den Seattle SuperSonics hervor.

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