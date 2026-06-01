Martin Harnik verlässt seinen Stammklub TuS Dassendorf.

Das verkündet der ehemalige ÖFB-Torjäger am Montag via "Instagram".

Unter etlichen Bildern aus sechs Jahren bei dem Oberligisten richtet der 38-Jährige emotionale Worte an Klub, Kollegen und Fans.

"Als ich vor sechs Jahren nach Dassendorf gekommen bin, war das für mich der perfekte Übergang vom Profifußball zurück in den Amateurfußball, „back to the roots“. Ich wurde vom ersten Tag an herzlich aufgenommen und habe hier nicht nur sportlich eine geile Zeit erlebt, sondern vor allem menschlich. Dafür bin ich sehr Dankbar."

158 Tore in 131 Spielen

Die Gründe für seinen Abschied sind vor allem zeitlich und beruflich bedingt.

"In den vergangenen Jahren ist mein Leben außerhalb des Fußballs immer umfangreicher geworden. Familie, Projekte und meine eigenen Unternehmen nehmen inzwischen viel Zeit und Aufmerksamkeit in Anspruch. Gleichzeitig sind die Anforderungen im Verein größer geworden. Um diesem neuen Weg und den damit verbundenen Erwartungen gerecht zu werden, braucht es ein Maß an Einsatz und Verfügbarkeit, das ich aktuell nicht leisten kann und auch nicht mehr leisten möchte."

Seit Oktober 2020 war der gebürtige Hamburger für den Verein aktiv, schoss in 131 Bewerbsspielen unglaubliche 158 Tore und legte 41 vor. In der Rückrunde der Saison 2024/25 fungierte der 68-fache Nationalspieler als Spielertrainer.

Ob Harnik seine aktive Karriere woanders fortsetzen wird, lässt er offen.