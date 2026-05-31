Die Schweizer testen am Sonntag in einem internationalen Freundschaftsspiel daheim gegen Jordanien (ab 15:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Schweizer sind bei der Weltmeisterschaft in Gruppe B mit Bosnien-Herzegowina, Kanada und Katar. Dabei sind die Eidgenossen durchaus Favorit auf den Gruppensieg.

Jordanien ist einer der Gruppengegner der Österreicher und laut Papierform wohl der schwächste Gegner. In der FIFA-Weltrangliste belegt Jordanien den 63. Platz.

Für Jordanien ist es der erste von zwei WM-Tests. Am 8. Juni steht noch ein Freundschaftsspiel gegen Kolumbien auf dem Programm.

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