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Deine ÖFB-Startelf gegen Tunesien - Stimme ab!
Bei uns bist du Ralf Rangnick! Stell' das ÖFB-Team für das letzte WM-Testspiel gegen Tunesien nach deinen Wünschen auf.
Bei uns bist du der Teamchef!
In der Teamchef-Challenge hast du die Möglichkeit, deine eigene Aufstellung für das ÖFB-Team zu erstellen.
Am Montag steht für die ÖFB-Elf im Wiener Ernst-Happel-Stadion gegen Tunesien das letzte Testspiel vor der anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft an (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Einzig Patrick Wimmer ist noch nicht matchfit und wird definitiv nicht zum Einsatz kommen.
So geht Rangnick die WM-Generalprobe an >>>
Doch wie würdest du aufstellen? Wähle die Spieler deines Vertrauens und teile deine ganz persönliche Startelf der Teamchef-Challenge mit deinen Freunden.
WM-Tippspiel: Gewinne tolle Preise >>>
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