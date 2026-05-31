Bei uns bist du der Teamchef!

In der Teamchef-Challenge hast du die Möglichkeit, deine eigene Aufstellung für das ÖFB-Team zu erstellen.

Am Montag steht für die ÖFB-Elf im Wiener Ernst-Happel-Stadion gegen Tunesien das letzte Testspiel vor der anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft an (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Einzig Patrick Wimmer ist noch nicht matchfit und wird definitiv nicht zum Einsatz kommen.

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Doch wie würdest du aufstellen? Wähle die Spieler deines Vertrauens und teile deine ganz persönliche Startelf der Teamchef-Challenge mit deinen Freunden.

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