Ansakonferenz
Haralds ÖFB-Startelf für den WM-Auftakt
Wenn heute WM wäre: So würde LAOLA1-Chefredakteur und ÖFB-Experte Harald Prantl aufstellen.
Textquelle: © LAOLA1
Die Fußball-WM 2026 nähert sich mit großen Schritten!
Knapp drei Wochen vor dem ersten Gruppenspiel der österreichischen Nationalmannschaft gegen Jordanien stellt sich die ADMIRAL Ansakonferenz folgende Frage: Wie würde die Startelf aktuell aussehen?
Harald hat seine persönliche Elf zusammengestellt – inklusive einiger Überraschungen.
Wer hat es in seine Startformation geschafft und welche Entscheidungen sorgen für Diskussionen?
Hier ansehen: