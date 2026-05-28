Ansakonferenz

Haralds ÖFB-Startelf für den WM-Auftakt

Wenn heute WM wäre: So würde LAOLA1-Chefredakteur und ÖFB-Experte Harald Prantl aufstellen.

Kommentare

Die Fußball-WM 2026 nähert sich mit großen Schritten!

Knapp drei Wochen vor dem ersten Gruppenspiel der österreichischen Nationalmannschaft gegen Jordanien stellt sich die ADMIRAL Ansakonferenz folgende Frage: Wie würde die Startelf aktuell aussehen?

Harald hat seine persönliche Elf zusammengestellt – inklusive einiger Überraschungen.

Wer hat es in seine Startformation geschafft und welche Entscheidungen sorgen für Diskussionen?

Hier ansehen:

Die ADMIRAL Ansakonferenz als Podcast anhören:

Mehr zum Thema

Rangnick dementiert Milan-Gerüchte nicht

Rangnick dementiert Milan-Gerüchte nicht

ÖFB-Team
46
Folgt die nächste Glasner-Krönung?

Folgt die nächste Glasner-Krönung?

LAOLA1
5
Ex-ÖFB-Spieler Pfeffer warnt vor WM-Euphorie

Ex-ÖFB-Spieler Pfeffer warnt vor WM-Euphorie

FIFA WM
9
Rangnick geht mit "unbändiger Vorfreude" ins Turnier

Rangnick geht mit "unbändiger Vorfreude" ins Turnier

ÖFB-Team
4
Rekordtorschütze dabei: Das ist der niederländische WM-Kader

Rekordtorschütze dabei: Das ist der niederländische WM-Kader

FIFA WM
Play Fair Code: Aufgebautes Vertrauen macht uns zur Anlaufstelle!

Play Fair Code: Aufgebautes Vertrauen macht uns zur Anlaufstelle!

Fußball
Wimmer: "Da gibt's ein Verbot für meinen Berater"

Wimmer: "Da gibt's ein Verbot für meinen Berater"

Deutsche Bundesliga
12

Kommentare

Fußball LAOLA1+ Ansakonferenz ÖFB-Team ÖFB-Teamchef FIFA WM 2026 Weltmeisterschaft Sport-Talk Österreich (Team, Fußball) Fußball-WM Harald Prantl Johannes Kristoferitsch