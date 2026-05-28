Die Fußball-WM 2026 nähert sich mit großen Schritten!

Knapp drei Wochen vor dem ersten Gruppenspiel der österreichischen Nationalmannschaft gegen Jordanien stellt sich die ADMIRAL Ansakonferenz folgende Frage: Wie würde die Startelf aktuell aussehen?

Harald hat seine persönliche Elf zusammengestellt – inklusive einiger Überraschungen.

Wer hat es in seine Startformation geschafft und welche Entscheidungen sorgen für Diskussionen?

Hier ansehen: