Kreuzbandriss! WM-Ausrichter verliert Offensivtalent

Marcelo Flores wird die Weltmeisterschaft mit Kanada verpassen, nachdem er sich im Finale des CONCACAF Champions Cups im rechten Knie einen Kreuzbandriss zugezogen hat.

Das gab sein Verein UANL Tigres am Sonntag bekannt.

Schwere Knieverletzung im Pokalfinale

Flores, 22 Jahre alt, erlitt die Kreuzbandverletzung am Samstag in der 77. Minute im Duell gegen Toluca, das sich am Ende im Elfmeterschießen durchsetzte.

Die Tigres teilten mit, dass der offensive Mittelfeldspieler "in den kommenden Tagen operiert wird".

"Das sind schwierige Zeiten, ich wollte mich nur bei allen für die Nachrichten bedanken", schrieb Flores auf Instagram.

"Ich habe mein Handy nicht benutzt und meine Nachrichten nicht gecheckt, aber ich verspreche, jedem zu antworten und ich schätze eure Besorgnis wirklich. Ich werde stärker zurückkommen."

Verbandswechsel im Februar

Flores hatte drei Spiele für die mexikanische A-Nationalmannschaft bestritten, ehe er im Februar einen Verbandswechsel vollzog. Für Kanada stand er bislang in zwei Länderspielen am Platz.

Der Rechtsfuß spielte auf Klubebene im Arsenal-Nachwuchs. Noch vor seinem Wechsel zu Tigres im Jahr 2023 war er für eine Saison an Real Oviedo verliehen.

Kanada, das die Weltmeisterschaft gemeinsam mit Mexiko und den Vereinigten Staaten ausrichtet, eröffnet sein Turnier am 12. Juni gegen Bosnien-Herzegowina in Toronto.

Anschließend reist das Team nach Vancouver für Gruppenspiele gegen Katar und die Schweiz.

WM-Tippspiel: Gewinne tolle Preise >>>