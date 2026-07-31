Wiener Sport-Club startet erfolgreich in die Regionalliga-Saison

Der Wiener Sport-Club beginnt die neue Saison der Regionalliga Ost mit einem 2:0-Heimsieg gegen den FavAC. Vor 2.541 Zuschauern werden Eren Keles (43.) sowie Kerim Abazovic (80.) zu den Matchwinnern.

Donaufeld schlägt den SV Horn nach Rückstand mit 2:1. Die Gäste gehen durch Jonas Borkowski (6.) in Führung, kurz vor der Pause gleicht Leon Aichinger (39.) aus. Leonardo Ivkic schießt Donaufeld schließlich zum Sieg (80.).

Der FCM Traiskirchen rettet durch ein spätes Comeback beim USV Scheiblingkirchen-Warth ein 3:3. Bis tief in die Nachspielzeit liegt der Aufsteiger 3:1 voran, doch Lucas Pfaffl (90.+5) und Ex-Bundesliga-Kicker Max Sax (90.+6) führen Traiskirchen noch zu einem Punkt.

Der SV Donau und der Kremser SC sowie der SV Leobendorf und der SC/ESV Parndorf trennen sich 1:1.

Grödig führt Regionalliga Nord an

In der Regionalliga Nord ist der SV Grödig der erste Tabellenführer. Der ehemalige Bundesligist schlägt den TSV St. Johann daheim mit 3:0.

Nach einer halbstündigen Gewitter-Unterbrechung trifft Patrick Scheibenhofer in der 20. Minute der Nachspielzeit (45.+20). Alexander Schwaighofer (60.) und Daniel Leitz per Strafstoß (90.+6) sorgen für die Entscheidung.

Vorwärts Steyr bezwingt den SV Seekirchen nach Toren von Markus Wallner (28.) und Amir Pasic (90.+1) mit 2:0. Der SV Kuchl schlägt den FC Pinzgau Saalfelden 3:2, alle Tore fallen bereits in der ersten Halbzeit. Matchwinner ist Lukas Brückler (42.).

Die SU Bad Leonfelden und der SV Wals-Grünau spielen 1:1.

Austria Klagenfurt siegt

Die Regionalliga Süd führt der SK Treibach nach einem 3:0-Erfolg über VST Völkermarkt an. Alex Ristic (32.), Maximilian Trappitsch (41.) und Vahid Muharemovic (54.) treffen für den Gastgeber.

Der SK Austria Klagenfurt startet mit einem 1:0 beim SV Donau Klagenfurt in die Mission Wiederaufstieg. Für den Zwangsabsteiger aus der ADMIRAL 2. Liga trifft Luka Verbic (70.) zum Sieg.

ATUS Velden setzt sich gegen die SVG Bleiburg ebenfalls mit 1:0 durch, der ATSV Wolfsberg und die Zweitvertretung des WAC remisieren 1:1.

Imst erster Tabellenführer im Westen

Der SC Imst thront in der Regionalliga West an der Tabellenspitze. Die Tore gehen auf das Konto von Benjamin Kraft (25.), Stefan Lorenz (40.) und Alp Demir (53.).

In einem Rematch des ÖFB-Cup-Duells jubelt der FC Kitzbühel über ein 2:0 gegen den FC Lustenau. Vitali Borsuk (16.) und Deniss Stradins (21.) sorgen dafür, dass die Tiroler erneut als Sieger vom Platz gehen.

Im dritten Spiel des Abends fährt der SC Schwaz beim SV Fügen trotz 0:2-Rückstands noch einen 3:2-Sieg ein. Florian Tipotsch (67.), Simon Plattner (70.) und Moritz Hupfauf (87.) drehen das Spiel zugunsten der Gäste.