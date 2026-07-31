Heimsieg! Meisterlicher Saisonstart des LASK gegen den GAK

Im ersten Spiel der neuen Saison 2026/27 in der ADMIRAL Bundesliga gewinnt Double-Sieger LASK mit 3:0 gegen den GAK.

Der Titelverteidiger aus Linz startet standesgemäß überlegen in die neue Saison. Von Anfang an macht der LASK das Spiel, die "Rotjacken" aus Graz wirken überfordert.

Nach sieben Minuten muss Neo-GAK-Schlussmann Stankovic seine erste Glanzparade gegen Adenirans Schuss zeigen, Cup-Goalgetter Lang trifft noch die Stange (15.).

Nach 20 Minuten gelingt dem LASK die verdiente Führung: Stankovic kann einen Andrade-Hammer noch zur Seite abwehren, Jörgensen bringt den Ball aber postwendend in den Sechzehner zurück und Adeniran köpft ein (20.).

Adeniran schnürt den Doppelpack

Nur wenig später bekommt Adeniran die Chance auf den Doppelpack vom Elferpunkt.

GAK-Verteidiger Pines springt der Ball vom Fuß und der US-Amerikaner muss Danek unfair stoppen, den fälligen Strafstoß verwertet Pines' Landsmann Adeniran mit viel Wucht zum 2:0 (29./E). Mit diesem höchst leistungsgerechten Spielstand geht es auch in die Pause.

Keine Aufholjagd der "Rotjacken"

Im zweiten Durchgang zeigt sich ein unverändertes Bild. Der LASK dominiert, für den GAK es nichts zu erben.

Danek (47.) und Lang (51.) verfehlen jedoch, bei Andrades Kopfball rettet Stankovic (57.). Erst in der 77. Minute kommt der GAK zur ersten echten Chance, Hofleitners Kopfball kann LASK-Keeper Jungwirth aber locker fangen.

Der Sieg für die Linzer ist längst in der Tasche, fertig sind die Stahlstädter deshalb aber noch nicht. Der eingewechselte Bogarde fängt im Mittelfeld einen Pass ab und schickt Lang halblinks in den Strafraum, von dort netzt der LASK-Angreifer ganz überlegt ein (77.).

Der eingewechselte Smits vergibt noch eine 100-prozentige Kopfball-Chance für den GAK (90.+1), dann ist diese Partie auch offiziell vorbei.

Der amtierende Meister macht sich mit dem verdienten Sieg bei der Saisoneröffnung auch gleich zum ersten Tabellenführer der neuen Spielzeit.

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