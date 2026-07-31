Unnötig! Stankovic von LASK-Fan beworfen

Bitterer Arbeitstag für Cican Stankovic.

Obwohl der Ex-ÖFB-Goalie einige starke Paraden lieferte, musste sich sein neuer Arbeitgeber, der GAK, zum Saisonauftakt in der ADMIRAL Bundesliga dem LASK mit 0:3 geschlagen geben (Spielbericht>>>).

Zu allem Überfluss wurde Stankovic nach Spielende auch noch Opfer eines Papierkugel-Wurfs. Eine Person bewarf den 33-Jährigen, der daraufhin kurz zu Boden ging, mit einem zusammengeknüllten Stück der Linzer Choreo und traf ihn im Gesicht.

Ein sichtlich aufgebrachter Stankovic musste schließlich von Mitspieler und Ex-LASKler Peter Michorl beruhigt werden.