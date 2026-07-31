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Endstand
3:0
2:0 , 1:0
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Unnötig! Stankovic von LASK-Fan beworfen

Der neue GAK-Goalie wurde nach Ende eines missglückten Bundesliga-Auftakts seines Vereins von einer Papierkugel getroffen.

Unnötig! Stankovic von LASK-Fan beworfen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Bitterer Arbeitstag für Cican Stankovic.

Obwohl der Ex-ÖFB-Goalie einige starke Paraden lieferte, musste sich sein neuer Arbeitgeber, der GAK, zum Saisonauftakt in der ADMIRAL Bundesliga dem LASK mit 0:3 geschlagen geben (Spielbericht>>>).

Zu allem Überfluss wurde Stankovic nach Spielende auch noch Opfer eines Papierkugel-Wurfs. Eine Person bewarf den 33-Jährigen, der daraufhin kurz zu Boden ging, mit einem zusammengeknüllten Stück der Linzer Choreo und traf ihn im Gesicht.

Ein sichtlich aufgebrachter Stankovic musste schließlich von Mitspieler und Ex-LASKler Peter Michorl beruhigt werden.

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