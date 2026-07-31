FAC beschert Neo-Trainer Sonnleitner gegen SKN Arbeitssieg

Der FAC bezwingt den SKN St. Pölten im IMMOunited Spiel der 1. Runde in der ADMIRAL 2. Liga mit 1:0.

Beide Teams hielten sich in der vergangenen Saison in der oberen Tabellenhälfte auf und wollen auch diese Saison um den Aufstieg kämpfen. Der FAC hat mit Mario Sonnleitner einen neuen Cheftrainer bekommen und startet zu dessen Ligadebüt erfolgreich.

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FAC startet mit schnellem Tor

Das Heimteam erwischt einen wahren Traumstart. Bereits in Minute acht bringt Piskule sein Team nach flacher Hereingabe von Richards in Führung.

Auch der nächste Abschluss gehört den Wienern. Knett kann den SKN nach einem abgefälschten Schuss von Vucenovic vor einem höheren Rückstand bewahren (14.). Nahezu im Gegenzug prüft Stendera FAC-Keeper Scharner.

Der FAC findet immer wieder Mittel, sich durch die Verteidigung der Gäste zu kombinieren. So auch in Minute 18. Der Torschütze setzt sich durch, schließt jedoch zu zentral ab.

Gabbichler gibt Ligadebüt für SKN

Beim Vizemeister kommt Gabbichler zum Einsatz. Der 28-Jährige erzielte vergangene Saison die meisten Tore der Wiener, wechselte anschließend jedoch zu den "Wölfen".

Dort will er an seine Leistung anschließen, auf sein erstes Tor im Dress der Niederösterreicher muss er jedoch noch warten, nachdem er in der 20. Minute einen Kopfball knapp neben das Tor setzt.

Ähnlich ergeht es Amon, der beim SKN heraussticht (32.) und sieben Minuten später nach einem schnellen Einwurf erneut am FAC-Schlussmann scheitert.

Der SKN drückt nach rund einer halben Stunde auf den Ausgleich. Die beste Chance auf das nächste Tor haben jedoch die Floridsdorfer. Vucenovic macht viele Meter gut und taucht alleine vor Knett auf, erhöhen kann er aber nicht. Somit geht es mit 1:0 in die Pause.

Zweite Hälfte ohne viele Highlights

In der zweiten Halbzeit gestaltet sich das Spiel vorerst ruhig.

Eine der wenigen Chancen hat der eingewechselte Lerchbacher. Er rutscht nach einer Ecke knapp am Ball vorbei (67.). Hartwig bringt den Ball nach viel Trubel im Strafraum auf der Gegenseite ebenfalls nicht im Tor unter.

Der SKN tut sich weiter schwer, immer wieder kommt es zu Abstimmungsproblemen. Lediglich durch einen Freistoß von Stendera auf Hartwig wird man beinahe gefährlich.

Näher am 2:0 ist der FAC durch Abdijanovic. Knett bewahrt den SKN vor dem Gegentreffer. Nachdem weder der SKN noch der FAC seine Chancen nutzen kann, endet das erste Duell der beiden in der neuen Saison 1:0 für die Wiener.

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