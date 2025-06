Wiener Sport-Club angelt sich einen Kalajdzic

Der Wiener Sport-Club hat einen neuen Mittelstürmer!

Wie die Dornbacher am Donnerstagabend bekanntgeben, wird Daniel Kalajdzic verpflichtet. Der 24-Jährige spielte zuletzt in der deutschen Regionalliga beim FC 08 Homburg, für den er 2024/25 in 26 Ligaspielen zweimal traf und zwei Tore vorlegte.

Die Verpflichtung des Bruders von ÖFB-Stürmer Sasa Kalajdzic soll vorläufig das Ende der Transferaktivitäten des WSC markieren.

Mit Matteo Hotop (22) wurde eine neue Nummer eins verpflichtet, zudem holte man mit Berkant Cekic (20) einen zentralen Mittelfeldspieler. Auch Defensivspieler Andree Neumayer (29) und Innenverteidiger Patrick Puchegger (30) wechselten zum Ostligisten.