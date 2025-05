Wacker Innsbruck mit Interesse an Lustenau-Verteidiger

Wacker Innsbruck bastelt am Kader für die Regionalliga.

Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, soll der Klub kurz vor der Vertragsverlängerung mit Trainer Sebastian Siller stehen, mit Christoph Weinzierl (17) und Max Köchl (18) werden zwei Akademie-Spieler die Innsbrucker verstärken.

Nach Informationen der "Krone", soll auch Verteidiger Tobias Berger (23) mit den Innsbruckern in Verbindung gebracht werden. Auch die "Vorarlberger Nachrichten" schreiben in ihrer Montagsausgabe vom Interesse des FC Wacker am Lustenau-Verteidiger.

Berger absolvierte 93 Pflichtspiele für die Austria, zog sich im Herbst aber einen Kreuzbandriss zu. Sein Vertrag im Ländle ist noch bis Ende Juni gültig.

