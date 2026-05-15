Sohn von österreichischem Startrainer wird wohl Co bei Wacker

Der FC Wacker Innsbruck wird wohl kommende Saison in der ADMIRAL 2. Liga spielen. Die Tiroler führen die Regionalliga West souverän an.

Für die Rückkehr in den Profifußball dockt jetzt, wie der "Kurier" berichtet, ein prominenter Name an.

War Co bei Wolfsburg

Patrick Hasenhüttl - Sohn von Ralph Hasenhüttl - soll neuer Co-Trainer der Tiroler werden. Der 28-Jährige beendete im März 2024 seine aktive Karriere, wurde anschließend für über ein Jahr Co-Trainer seines Vaters beim VfL Wolfsburg.

Mit der Erfahrung aus der Deutschen Bundesliga dockt er jetzt wohl in der Tiroler Landeshauptstadt an. Dort assistiert Hasenhüttl Cheftrainer Sebastian Siller.