Regionalliga: FC Wacker feiert Auswärtssieg im Topspiel

Wacker Innsbruck macht den nächsten Schritt in Richtung Titelgewinn!

Der Traditionsverein gewinnt in der 17. Runde der Regionalliga West beim ersten Verfolger SV Seekirchen mit 1:0.

Das Siegtor erzielt Okan Yilmaz nach 61 Minuten. Wacker baut den Vorsprung auf Seekirchen damit auf elf Punkte aus.

Kuchl schlägt Schwaz auswärts mit 2:0, der FC Dornbirn biegt Wals Grünau zuhause torreich mit 4:2. Kufstein und St. Johann feiern Heimsiege gegen Bischofshofen und Lauterach. Ein Remis gibt es zwischen Hohenems und Imst.

Voitsberg mit Pflichtsieg

Auch in der Regionalliga Mitte bleibt der Tabellenführer weiter in guter Form. Voitsberg schlägt Treibach zuhause mit 3:1 und baut den Vorsprung auf die LASK Amateure auf 12 Zähler aus.

Im Parallelspiel gewinnt Velden im Duell der Nachzügler überraschend klar bei Union Dietach mit 3:0.

Leobendorf patzt, Gloggnitz kann es nicht nützen

In der Regionalliga Ost kommt es am Samstag zu überraschenden Ergebnissen. Der überlegene Tabellenführer Leobendorf verliert zuhause gegen Donaufeld mit 0:1.

Verfolger Gloggnitz kann den Patzer jedoch nicht nützen, spielt im Topspiel zuhause gegen Parndorf 2:2. In der Tabelle fehlen damit noch acht Punkte auf die Tabellenspitze.

Ein torloses Remis gibt es zwischen Retz und Krems.