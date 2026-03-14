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Endstand
2:0
0:0 , 2:0
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Austria Salzburgs Cosgun: "Ohne die Fans wäre das nicht gelungen"

Austria Salzburg feiert gegen Liefering vor vollem Haus einen Sieg. Für Stammkraft Denizcan Cosgun und die Fans ein ganz besonderer Abend.

Textquelle: © LAOLA1
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Es war ein auf vielen Ebenen gelungener Fußball-Abend für Austria Salzburg.

Im restlos ausverkauften Stadion besiegten die Violetten am Freitag den Stadt-Rivalen FC Liefering in der 21. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit 2:0. Zum Spielbericht >>>

Denizcan Cosgun, der in dieser Saison bereits acht Treffer beisteuerte, nimmt den Erfolg aber nicht nur auf die Kappe des Teams. "Ohne die Fans wäre uns das ansatzweise nicht so gut gelungen", sagt er nach dem Spiel im LAOLA1-Interview und deutet dabei auf die zahlreich jubelnden Fans, die auf der Tribüne standen.

Duell geprägt von Emotionen

Für das Duell waren bereits seit Tagen keine Tickets mehr erhältlich. Eine ganz besondere Begegnung, wie der 24-Jährige bestätigt: "Wir wissen ganz genau, was es für den ganzen Verein bedeutet. Es ist natürlich ein spezielles Spiel, sowohl für die Spieler als auch für die Fans."

Auch wenn die Spieler jedes Match gleich motiviert seien, lag eine besondere Stimmung im Stadion in der Luft. Vor dem Spiel sprachen die Fans von "110, 120 Prozent" die sie geben werden und einer "Bomben-Stimmung", die zu erwarten sei.

Bereits im September wurde Austria Salzburg von 8.120 Fans zum Auswärtsspiel gegen die "Jungbullen" in die Red Bull Arena begleitet. In Maxglan waren aufgrund der Platzkapazitäten deutlich weniger Unterstützer möglich, diese machten jedoch von Beginn an Stimmung.

Vor Spielbeginn konnte man sich eine Stichelei gegen Red Bull nicht verkneifen. Auf der großflächigen Choreografie war eine Festung mit einem Schlachter in Kleidung der Vereinsfarbe violett zu sehen, der einen Bullen schlachtete. Ergänzt wurde die Zeichnung von den Spruchbändern "Die Austria wird euch alle überleben" und "Schlachthof Maxglan".

Zum Video der Choreografie >>>

In Halbzeit eins "schwierig gestartet"

In der ersten Halbzeit tat sich die Austria trotz lautstarker Unterstützung zu Beginn schwer. Cosgun, der nach einer Oberschenkelverletzung im Spiel gegen Amstetten bis zuletzt um seinen Einsatz bangen musste, kam zu Chancen, konnte sie jedoch nicht verwerten.

"Wir sind in der ersten Halbzeit nicht so gut reingestartet, aber wir haben alle gekämpft und die Null hinten gehalten. Das war, glaube ich, sehr wichtig und der entscheidende Punkt", resümiert er.

Auch der Gegner nutzte im intensiven und zweikampfbetonten Spiel seine Chancen nicht. So ging es mit 0:0 in die Pause.

Das Heimteam kam deutlich besser zurück und ging durch Bares in der 47. Minute in Führung. Nach einer Flanke von Nico Lukasser-Weitlaner brachte er den Ball im Tor unter. Die Tribüne bebte. Dennoch hieß es zittern bis am Schluss.

Traumtor brachte Entscheidung und Stadion zum Beben

Liefering kam immer wieder gefährlich vor das Tor, meist fehlte jedoch der letzte Pass. Sitzend auf den Plätzen befand sich zu diesem Zeitpunkt kaum ein Fan mehr. Als die Uhr schon beinahe abgelaufen war, probierte es Bares nach einem misslungenen Abstoß von Christian Zawieschitzky von der Mittellinie und traf sehenswert (90.).

Auch der letzte Fan, der bis dahin noch entspannt war, war nicht mehr zu halten. Cosgun, der nach dem Spiel bei einer Torbeteiligung von 46 Prozent hält, zollt seinem Teamkollegen Respekt: "Daniel (Anm.: Bares) war unglaublich", sagt er.

"Eingeschweißte Truppe" als Geheimnis

Die Tatsache, dass einige Spieler den Nachwuchs bei Red Bull durchlaufen haben, hätte laut dem gebürtigen Salzburger keinen Vorteil in Bezug auf die bekannte Spielweise gebracht, zudem übermittelt er ein wahres Bekenntnis: "Ich bin jetzt hier bei dem Verein, der mir so viel Vertrauen und so viel Geduld geschenkt hat in meiner Reha-Phase und deswegen bin ich einfach stolz, dass wir heute drei Punkte geholt haben.

Die Tatsache, dass sich einige schon so lange kennen, sei jedoch ein Erfolgsfaktor: "Wir sind so eine eingeschweißte Truppe, es ist wie eine Familie hier und ich glaube, das ist eher das Geheimnis".

"Glaube, in der Liga ist das einmalig"

So gab für das Heimteam nach der Saison 2011/2012 den ersten Sieg gegen Liefering. Cosgun weiß, wem er diesen widmet: "Wir wollten den Fans das auch mal zurückgeben, sie begleiten uns auswärts oder auch zuhause, jedes Spiel, unglaublich. Ich glaube, die drei Punkte haben sie sich einfach verdient, die drei Punkte sind auch für sie!"

Nach vielen "Ups and Downs" in der ersten Saison in der ADMIRAL 2. Liga, in der man viele Punkte hergeschenkt habe, aber auch manchmal, wie zum Beispiel beim 2:1 gegen den FAC, glücklicher gewesen sei, hält man nach 21 Runden auf Rang acht in der Tabelle und ist weit vom Abstieg entfernt.

"Im Großen und Ganzen können wir echt stolz sein, wo wir gerade stehen und was der Verein auf die Beine stellt. Man sieht auch, wozu die Austria fähig ist, ich glaube, in der Liga ist das einmalig", sagt der gebürtige Salzburger abschließend.

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