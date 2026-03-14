Nach Klatsche gegen Bayern: Atalanta holt Punkt in Mailand

Ein packendes Serie-A-Duell in der 29. Runde im San Siro endet ohne Sieger!

Inter Mailand und Atalanta Bergamo trennen sich nach einem dramatischen Spielverlauf mit 1:1. Die Hausherren sehen lange wie der sichere Sieger aus, doch ein später Treffer der Gäste aus Bergamo sorgt für eine kalte Dusche und eine letztlich gerechte Punkteteilung.

Inter dominiert, Atalanta bleibt gefährlich

Vor heimischer Kulisse übernimmt Inter Mailand von Beginn an die Initiative und kontrolliert das Spiel mit 58 Prozent Ballbesitz. Die erste Halbzeit ist von intensivem Mittelfeldgeplänkel und einigen harten Zweikämpfen geprägt, was sich auch in den Verwarnungen für Inters Petar Sucic und Atalantas Sead Kolasinac widerspiegelt.

Chancen gibt es auf beiden Seiten, doch sowohl Gianluca Scamacca für Atalanta als auch Federico Dimarco für Inter verfehlen zunächst das Ziel.

In der 26. Minute explodiert das Giuseppe Meazza dann: Nach einer feinen Vorlage von Nicolo Barella ist es Francesco Pio Esposito, der zur Stelle ist und den Ball zur 1:0-Führung für Inter im Netz versenkt. Mit diesem Ergebnis geht es in die Halbzeitpause.

Joker Krstovic schockt Inter spät

Nach dem Seitenwechsel versucht Inter, den Sack zuzumachen, doch Marcus Thuram und erneut Federico Dimarco lassen gute Gelegenheiten ungenutzt. Insgesamt bringen die Mailänder von ihren 16 Schussversuchen nur drei auf das Tor von Atalanta – zu wenig, um den Sieg abzusichern.

Atalanta-Coach Raffaele Palladino beweist mit seinen Wechseln ein goldenes Händchen. Er bringt unter anderem Nikola Krstovic für Gianluca Scamacca. Und genau dieser Joker sticht: Während Inter die Kontrolle über das Spiel zu verlieren scheint, schlägt Atalanta eiskalt zu. In der 86. Minute ist es Nikola Krstovic, der den Ball zum viel umjubelten 1:1-Ausgleich über die Linie drückt und die Mailänder Abwehr schockt.

Trotz einer hitzigen Schlussphase, in der es noch Gelbe Karten für Carlos Augusto (Inter) und Charles De Ketelaere (Atalanta) gibt, fällt kein weiterer Treffer.

Am Ende steht ein Unentschieden, das keinem der beiden Teams so richtig weiterhilft und für Inter Mailand besonders bitter schmeckt. Atalanta kann immerhin eine Reaktion nach dem 1:6 in der Königsklasse gegen Bayern München zeigen.