Doppelte Unterzahl! FC Bayern rettet dennoch Punkt in Leverkusen

Trotz doppelter Unterzahl wendet Bayern die zweite Liga-Niederlage ab!

Der deutsche Rekordmeister holt am 26. Spieltag der deutschen Bundesliga auswärts bei Bayer Leverkusen ein 1:1-Remis. Und das obwohl die Kompany-Elf in der Schlussphase sogar nur noch zu neunt agieren muss.

Die Hausherren starten perfekt in die Partie und gehen durch Aleix Garcia früh in Führung (6.). Bayern, mit ÖFB-Legionär Konrad Laimer in der Startelf, hat zwar mehr Ballbesitz, findet aber nicht die zündenden Ideen.

Kurz vor der Pause sieht dann auch noch Nicolas Jackson nach einem harten Foulspiel im Mittelkreis die Rote Karte (42.).

Vorentscheidung verpasst - Diaz trifft und fliegt

In Überzahl verpassen nach Seitenwechsel zuerst Malick Tillman (58.), dann Patrik Schick (59.) im Eins-gegen-Eins gegen Sven Ulreich die Vorentscheidung.

Bayern nutzt diese Unachtsamkeiten eiskalt aus und gleicht durch einen überlegten Abschluss von Luis Diaz aus (69.). Doch damit ist die Partie noch nicht entschieden, der Torschütze sieht innerhalb von nur zehn Minuten zwei Mal Gelb und fliegt ebenfalls vom Feld (84.).

Zu neunt versuchen die Bayern das Remis über die Zeit zu bringen, Leverkusen kann die Überzahl nicht ausnutzen und so trennen sich die beiden Teams am Ende 1:1. Wenige Minuten jubeln die Hausherren sogar über den Sieg, ein Treffer von Jonas Hofmann wird aber wegen Abseits aberkannt (90.+4).

Kalimuendo schießt Frankfurt zu knappem Heimsieg

Im Parallelspiel feiert Eintracht Frankfurt vor eigenem Publikum einen knappen 1:0-Sieg gegen Schlusslicht Heidenheim.

Arnaud Kalimuendo schießt die Hausherren nach dem Seitenwechsel in Front (53.). In einer chancenarmen Partie kommt Heidenheim zumindest für kurze Zeit zum Ausgleich, nach VAR-Check wird ein Treffer von Joker Sirlord Conteh wieder aberkannt (70.).

Keine drei Minuten später macht Frankfurt-Kapitän Robin Koch die Partie nochmal spannend, als er mit Gelb-Rot vom Platz fliegt (73.).

Heidenheim schöpft zwar nochmal Hoffnung, kann den Ausgleich aber nicht mehr erzielen.